Večne mladá Studenková otvorene o plastikách: Túto časť tela si vylepšiť nikdy nedám

Herečka Zdena Studenková (66) je plná životnej energie a aj vo svojom veku vyzerá neuveriteľne dobre.

Netají sa tým, že pravidelne navštevuje estetickú kliniku, kde jej pomáhajú vytvárať imidž večne mladej dámy. A hoci má Zdena viacero úprav, je jedna časť tela, na ktorú jej plastickí chirurgovia siahať nemôžu - prsia! „Ja na svoj vek dosť dobre vyzerám,“ vyhlásila Studenková začiatkom tohto roka v relácii Neskoro večer. S výrokom sa dá iba súhlasiť, no k jej mladistvému vzhľadu pomohli aj šikovné ruky plastických chirurgov.

„Ja nič netajím, ale čo koho do toho, čo mám. Nemám dôvod sa s takými vecami zdôverovať, pretože je to moja osobná záležitosť, moja intímna zóna a nikoho do toho nič nie je,“ povedala českému Blesku Studenková. Tá však otvorene priznáva, že existuje jedna časť tela, ktorej sa odborníci na estetickej klinike nemôžu dotknúť.

„Nikdy by som si nenechala siahnuť na prsia. Ja nemám rada veľké prsia, ja mám rada malé prsia. Nie je to to, čo si ja predstavujem, že je ideálom krásy a okrem toho si myslím, že to môže byť aj niekedy nebezpečné,“ prezradila otvorene herečka, ktorá pri každom vystúpení na verejnosti všetkým vyráža dych. Treba rozhodne uznať, že Studenková je našou slovenskou hereckou divou, ktorá o svojich kvalitách a kráse samozrejme vie.