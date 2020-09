Toto rozhodne nečakali: Obrovské problémy v šou Zlatá maska!

Toto rozhodne nečakali! Jojkárska zábavná šou Zlatá maska je plná veľkolepých kostýmov, pod ktorými sa skrývajú známe slovenské a české tváre.

Ich identita je prísne utajená. Keď išli celebrity do tejto šou, zrejme im ani v najhoršom sne nenapadlo, aké muky budú v maskách prežívať. Okrem toho, že všetky kostýmy sú mimoriadne ťažké, je v nich aj poriadne horúco. Viacerí účinkujúci podľa informácií Nového Času odpadli a pravidelne potrebovali kyslík!

Zlatá maska je unikátna a diváci v našich končinách podobnú šou nevideli. Hlavným princípom je utajiť identitu celebrít pod maskami, ktoré však všetkým účinkujúcim spôsobili vrásky na čele.

Len málokto z nich tušil, aké bude vystupovanie v kostýmoch náročné. „Nevedeli v maskách vydržať. Priemerne bolo v kostýme viac ako 40 °C a pri tancovaní a spievaní mali utajené hviezdy obrovské problémy. Vydržať sa dalo v kostýme najviac 30 minút. Štáb bol pripravený a v prípade potreby bol k dispozícii 100-percentný kyslík, ktorý účinkujúci dostali cez hadičku,“ prezradil Novému Času zdroj zo štábu. Ani to však rozhodne nepomohlo, pretože takmer každá maska mala počas šou odpadnúť.

Robot v koncoch

„Najťažšie to mala maska Robot, pretože jeho kostým bol najťažší a jeho vystúpenia boli pohybovo veľmi náročné. Museli ho často vyvádzať zo štúdia von, inak by to vôbec nezvládol. Vedľa pódia bol aj pripravený špeciálny kontajner, do ktorého mohol účinkujúci vojsť v prípade, že mu bolo zle a potreboval si oslobodiť hlavu z kostýmu,“ dodal náš zdroj. Televízia myslela aj na toto. „Počas celej doby bola prítomná zdravotná služba,“ povedala PR manažérka Katarína Gajdošíková.