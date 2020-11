Aktivisti zachraňujú barokovú kúriu: Obnova môže trvať aj 25 rokov!

Posledným stavebným objektom, ktorý v Horných Lefantovciach zostal po šľachtickom rode, ktorý dal obci meno, je bývalá baroková kúria.

V súčasnosti je v zlom technickom stave a zvonku pripomína skôr ruinu. Miestni aktivisti sa však snažia vrátiť tejto vzácnej stavebnej pamiatke opäť život.

Ako pripomína predseda občianskeho združenia (OZ) Lefantovský malý kaštieľ Peter Hudák, posledným potomkom zakladateľov obce bola Judita Lefantovská. Práve ona s manželom dala v 17. storočí vybudovať kúriu, ktorú miestni volajú Malý kaštieľ. Je to teda posledný hmotný doklad tejto rodiny. Jeho zlikvidovaním by stratila nie len obec, ale aj celé Slovensko svoju identitu, pretože ľudia nebudú vedieť, prečo sa ich obec volá tak, ako sa volá a tam sa to vlastne celé začína i končí, zdôraznil Hudák.

Združenie vzniklo v roku 2019. Jeho snahou je kúriu postupne obnoviť. Chceli by sme tu časom vytvoriť objekt s expozíciou, ktorá zdokumentuje dejiny Horných Lefantoviec, šľachtických rodov v obci i históriu technológií mlynárstva na Slovensku z fondov rodiny Dopjerovcov, ktorej členovia stáli za vynálezom hudobných nástrojov dobro a national, vysvetlil Hudák. Ako však dodal, obnova kúrie bude beh na dlhú trať a rekonštrukcia celého objektu môže trvať desať až 25 rokov. Ide o barokový objekt s renesančnou časťou. Je to hodnotná architektúra a mňa by mrzelo, keby takýto objekt mal zaniknúť. A keď boli tie podmienky vhodne nastavené, tak som sa snažil investovať 100, ak nie 120 percent svojho času a úsilia, aby z toho niečo bolo, skonštatoval.

Združeniu sa už v priebehu minulého roka podarilo vykonať na záchranu kúrie prvé kroky. Realizoval sa tu architektonicko-historický výskum i komplexné zameranie objektu pre projektovú prípravu. Spracovalo sa statické zabezpečenie murív, návrh sanácie a podarilo sa vybudovať dočasné zastrešenie kúrie i stabilizáciu obvodového muriva. Takže momentálne už do objektu tak netečie, degradácia murív sa zastavila, a to je dôležité. Vizuálne to ešte nie je vidieť, ale je to aspoň niečo, zhodnotil Hudák.

Dajú sa tu vidieť fragmenty renesančných a barokových omietok, dve barokové okná, štuková výzdoba i kúsky murív z renesančného obdobia, z čias, keď sa objekt začal zakladať. Návštevníci sa môžu niečo dozvedieť aj o celkovom vývoji pamiatky. Občianske združenie sa snaží organizovať aj jednorazové podujatia.