Prázdne tribúny a veľavravný transparent: Posledné zbohom slovenskému športu

Na Tehelnom poli bolo ticho ako v hrobe. Pre opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu sa šláger 6. kola Fortuna ligy medzi domácim Slovanom Bratislava a Trnavou (2:0) uskutočnil bez divákov.

Ponurú atmosféru zvýraznili aj futbalisti, ktorí prvých 30 sekúnd stáli nehybne okolo transparentu s nápisom: Slovenský šport R. I. P.!

Nový kouč belasých Slovinec Darko Milanič zažil teda víťaznú premiéu. Skóre 157. derby otvoril v 13. minúte jeho krajan Žan Medved, druhý gól domácich pridal v 22. minúte z priameho kopu Nono. „Bolo to derby s veľmi kvalitným súperom. Boli sme veľmi motivovaní najmä v úvode stretnutia, čo vyústilo do dvoch strelených gólov,“ povedal na úvod svojho pozápasového hodnotenia Milanič. Hoci jeho zverenci vyhrali, celkom spokojný nebol. „Druhá polovica prvého polčasu však nebola podľa mojich predstáv, boli sme pasívni, aj preto som cez polčas pristúpil k zmene, keď Dražič nahradil Strelca. Myslím si, že po prestávke to bolo v našom strede o čosi lepšie. Mali sme aj viacero brejkov, ale efektivita bola nízka, na druhej strane nás teší nula v počte inkasovaných gólov,“ uzavrel najslávnejší slovinský tréner.

Strelec druhého gólu Nono priznal, že v piatok si na tréningu vyskúšal desať priamych kopov. „Premenil som päť pokusov, takže dnes som si veril a dal svoj najkrajší gól za Slovan. Som šťastný, ale viac ma teší víťazstvo nad Spartakom. S Trnavou je totiž vždy náročné hrať,“ povedal pre klubovú stránku španielsky stredopoliar Nono Villar.

Čo im PREKÁŽA

Belasým sa nepáči, že o d 1. októbra by sa mal počet divákov v exteriéroch obmedziť na 200, v oranžových a červených okresoch dokonca iba na 100. Pri podujatiach organizovaných v interiéroch má byť fanúšikov ešte o polovicu menej. A to je pre kluby z hľadiska výberu vstupného a celkových nákladov likvidačné.