Ťažká kopcovitá etapa mu nesadla: Sagan neuspel na prémii, Bennett mierne zvýšil svoj náskok

Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v nedeľňajšej 15. etape 107. ročníka Tour de France.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil v závere náročnej 175 km dlhej horskej trati z Lyonu na Grand Colombier, zvládol ju za 4:34:13 h. Na druhom mieste skončil jeho krajan a líder celkového poradia Primož Roglič, tretí finišoval Richie Porte z Austrálie. Na čele celkového poradia si Roglič (Jumbo-Visma) udržal náskok pred Pogačarom, zelený dres si poistil Ír Sam Bennett (QuickStep).

As many fell victim to the Grand Colombier, there was another opportunity for the í ¼í·¸í ¼í·® Slovenians as @tamaupogi won ahead of @rogla in the last kilometre!



í ¼í·¸í ¼í·® @Tamaupogi s’envole au Grand Colombier ! Dans un dernier kilomètre décisif, il devance @rogla sur la ligne !#TDF2020 pic.twitter.com/Jxp5jtJlk1 — Tour de France™ (@LeTour) September 13, 2020

Pred druhým voľným dňom čakala na pretekárov jedna z najťažších koncoviek na podujatí. Po štarte sa bojovalo o body na rýchlostnej prémii, dvadsať bodov si na nej pripísal Matteo Trentin. Sagan získal päť bodov za 11. miesto, jeho konkurent Bennett o dva viac. Celkovo má Ír na konte 269 bodov, Sagan stráca 45. Tretí Trentin má od Sagana 35-bodový odstup.

Divadielko alebo kríza v tíme? Saganov šéf sa už vzdal, bývalý tréner má iný názor

Po stokilometrovej jazde sa stúpalo na Montee de la Selle de Fromentel. Jedenásťkilometrové stúpanie so sklonom 8,1 percenta diktovala skupina utečencov, v klesaní zaútočil Michael Gogl a vypracoval si mierny náskok. Pelotón aj so Saganom v tom čase strácal 2:46 minúty.

Nasledoval ďalší kopec 1. kategórie Col de la Biche s dĺžkou 6,9 km a sklonom 8,9 percent. Na ňom sa ku Goglovi pridali Pierre Rolland a Jose Herrada, za nimi pracoval tím Jumbo Visma s Rogličom. V tejto skupine nechýbali ani ďalší favoriti na triumf v etape i celkovom poradí.

Pred cieľovým výstupom na Grand Colombier, na ktorom sa finišovalo prvýkrát v histórii Tour, boli vpredu už len Rolland s Goglom, Herrada sa vrátil do pelotónu. Ten v tej chvíli zaostával 1:45 minúty. Manko však onedlho zmazal, pretože tím Jumbo Visma nasadil rýchle tempo. Nestačil mu vlaňajší víťaz Egan Bernal, ktorý sa napokon v celkovej klasifikácii prepadol z 3. miesta mimo elitnú desiatku. V závere mal najviac síl Pogačar, ktorý v slovinskom súboji zdolal Rogliča.