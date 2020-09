Klopp po gólovej prestrelke: Keď padne sedem gólov, tak musel niekto urobiť chybu

Trénera futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp nadchol úvodný duel nového ročníka anglickej ligy, v ktorom jeho zverenci porazili nováčika z Leedsu 4: 3.

Priznal, že obhajca titulu má v obrane na čom pracovať, napriek tomu v ňom ale zápase vzbudilo optimizmus. Vyzdvihol aj výkon Mohameda Salaha, ktorý k víťazstvu prispel hetrikom.

"To bol zápas. Skvelý súper aj výkon od oboch tímov. Futbal vo svojej najlepšej podobe. Bola sa na čo pozerať, to mám rád," povedal päťdesiattriročný Klopp v rozhovore pre Sky Sports. "Reds" doma v lige neprehrali v 60. zápase po sebe.

"Keď padne sedem gólov, tak musel niekto urobiť chybu. Taký počet gólov v jednom zápase je veľmi vzácny. Nechali sme si priestor na zlepšenie obrany, poviem to takto. V prvom zápase to ale nie je nezvyčajné. Mali sme si viesť lepšie. Keď vás ale súper k chybám núti, a od toho tu Leeds bol, potom sa to môže stať, "uviedol rodák zo Stuttgartu.

Podľa neho sa na mužstvu negatívne prejavila reprezentačná pauza, ktorá začiatku Premier League predchádzala, a takisto prípravné obdobie. "Nie je to ako jazdenie na bicykli, v prípravnom období môžete niečo stratiť a potom chvíľu trvá, než sa všetko zase zíde. Stretnutie vo mne vzbudzuje optimizmus," vyhlásil niekdajší tréner Mainzu a Dortmunde.

Nadchol ho výkon Salaha, ktorý dve z troch gólov dal z penált a ďalšie pridal parádny ranou do šibenice. "Je to výnimočný hráč. Áno, trikrát sa zapísal medzi strelcov, ale jeho celkový výkon bol v takom zápase jedinečný. Stopercentne si góly zaslúžil. Neustále presoval a bol všade, pôsobil súperovi obrovské problémy a bol skvelý v situáciách jeden na jedného," ocenil Klopp dvadsaťosemročného Egypťana.

"Zo všetkých výkonov, čo za nás Mo predviedol, bol tento rozhodne jeden z lepších. Mal by na to byť pyšný, pretože je výnimočné mať také čísla. Nech to pokračuje dlho, ako si rád v takých okamihoch hovorím," uviedol Klopp, ktorý s "Reds" v minulej sezóne vyhral Ligu majstrov, Superpohár UEFA aj klubové majstrovstvá sveta a tento rok v lete je po 30 rokoch doviedol k anglickému titulu.

Pochválil tiež Leeds, ktorý v minulom ročníku ovládol druhú ligu a po 16 rokoch sa vrátil medzi elitu. "Leeds prežije dobrú sezónu, ak udrží takú intenzitu. Dokázali to v druhej lige, kde sa hrá viac zápasov, tak prečo by sa im to nepodarilo?" konštatoval Klopp, ktorý sa za uplynulý ročník dočkal ocenenie pre najlepšieho trénera v anglickom futbale aj Premier League.