Bývalý šéf Ferrari bol na návšteve u Schumachera: Ako je na tom legendárny jazdec?

Ani päť a pol roka po nehode na rodinnej lyžovačke vo francúzskych Alpách svet nevie, ako na tom sedemnásobný šampión F1 Michael Schumacher vlastne je.

Čas od času legendu efjednotky navštívi bývalý šéf Ferrari Jean Todt a po takej návšteve prezradí zopár drobností o Schumiho stave.

„Videl som Michaela minulý týždeň. Bojuje. Panebože, vieme, že mal strašnú a nešťastnú lyžiarsku nehodu, ktorá mu spôsobila veľa problémov. Má však vedľa seba úžasnú manželku, má svoje deti, svoje zdravotné sestry a my mu môžeme len zaželať to najlepšie a zaželať aj rodine to najlepšie," povedal pre tlačovú agentúru PA, ktorú cituje denník Mirror.

Legendárny nemecký pretekár F1 Michael Schumacher v závere roka 2013 utrpel pri páde na lyžiach ťažké zranenia hlavy a odvtedy sa na verejnosti neobjavil.