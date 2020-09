Spevák Otto Weiter dva mesiace po smrti manželky: Náhla hospitalizácia v nemocnici!

Skončil opäť v rukách lekárov! Známy repeťák Otto Weiter (65) má už dlhý čas vážne problémy so srdcom.

V polovici júla však prišla ďalšia obrovská rana osudu, keď zomrela jeho milovaná manželka Andrea († 47). Spevák tak prežíva skutočne náročné obdobie. Aby toho nebolo málo, tak najnovšie musel byť hospitalizovaný v nemocnici.

Problémy sa u Weitera začali v momente, keď dostal minulý rok zápal srdcového svalu. Spevákovi išlo doslova o život a hrozila mu transplantácia srdca. Jeho zdravotný stav sa našťastie zlepšil, z čoho sa Otto veľmi tešil. Tento rok je však pre umelca naozaj smutný. V polovici júla navždy odišla do neba jeho manželka Andrea († 47), ktorá zomrela náhle a nečakane v spánku. Weiter sa z tejto straty spamätáva len ťažko. Smútok a náročné obdobie mu vôbec nepridávali na pohode a objavili sa ďalšie zdravotné problémy. Fotograf Nového Času zachytil Weitera na konci augusta pred ružinovskou nemocnicou v Bratislave. „Išlo o interné vyšetrenie, pretože beriem lieky na srdce, tak organizmus reaguje. Mám ťažkosti so žlčníkom a žalúdkom,“ vysvetlil vtedy Otto.

Podľa najnovších informácií sa práve žalúdok ozval opäť. Repeťák je hospitalizovaný v nemocnici a skončil tak v rukách lekárov. „Netušil som o tom, dozvedel som sa to z médií. Skúšal som Ottovi volať, ale neberie mi vôbec telefón,“ povedal Novému Času šéf Senzi TV a Weiterov blízky priateľ Noro Mészároš.

Weiterova dcéra Andrea však informácie o zdravotných problémoch svojho otca potvrdila. „Je hospitalizovaný v nemocnici, ale zatiaľ toho naozaj neviem viac. Išiel za ním Janko, Andrein brat. On s ním hovoril, ale nevedel tiež viac. Je teraz s ním, tak čakám na informácie od neho. Počula som, že ho bolel žalúdok, to hovoril Jankovi otec. To je všetko, čo viem. Všetky tie lieky, čo berie na srdce… tak jedno s druhým. A ten stres z pohrebu tomu nepomohol,“ vysvetlila Weiterova dcéra.