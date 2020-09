Divadielko alebo kríza v tíme? Saganov šéf sa už vzdal, bývalý tréner má iný názor

Iskrí to medzi vedením tímu BORA-hansgrohe a Petrom Saganom (30) naozaj, alebo ide skôr o taktické divadielko?

V žiadnom športe sa nestáva často, aby tím potopil svoju najväčšiu hviezdu počas podujatia roka. Ralph Denk si však napriek tomu pustil ústa na špacír. „Tour de France je ešte dlhá, ale ak by mal Peter opäť prevziať zelený dres, Bennett by musel odstúpiť alebo neprísť do cieľa etapy v časovom limite v niektorej z kopcovitých etáp. Osobne si však myslím, že šance sú nulové, aby Peter doviezol zelený dres do Paríža," skonštatoval Denk, ktorý tak svojimi vyhláseniami poriadne rozvíril vášne. Prevažne u slovenských fanúšikov.

ZÁNICKÝ: NEŠŤASTNÝ ŤAH

Nový Čas v tejto súvislosti oslovil Saganovho prvého trénera Petra Zánického, ktorý si o celej veci myslí svoje. „Bolo to zbytočné vyhlásenie, vôbec to nebolo potrebné. Proste úplne nešťastné. Máme pred sebou veľké horské etapy, kde je úplne bežné, že cyklisti ako Bennett, teda čistokrvní šprintéri, nemusia prísť v limite. V takom prípade zelený dres stratí. Šance Petra Sagana na víťazstvo v bodovačke sú v tomto štádiu síce malé, no myslím si, že nie je namieste dopredu vyhlasovať, že boj je prehratý,“ myslí si Zánický, ktorý si však dovolil aj menšiu špekuláciu. „Možno je to zo strany Bory akási taktická záležitosť, neviem to posúdiť. Možno chcú dosiahnuť to, aby sa Quick-Step menej snažil. Nie je to bežná vec. Možno to Ralph Denk povedal v návale emócií alebo v určitej, nazvem to, eufórii. Je to naozaj nezvyčajné vzhľadom na to, že máme pred sebou ešte polovicu Tour de France. Stať sa môže čokoľvek. Čo sa aktuálne deje v tíme a či to medzi Peťom a Borou iskrí, však neviem posúdiť. Občas som síce s Peťom v kontakte, ale on nie je z tých, ktorý by vynášal niečo von z kuchyne,“ dodal Zánický a jedným dychom pokračoval: „Ralph Denk má dobrý prehľad o tom, aké etapy nás ešte do konca čakajú. Tento rok je zelený dres viac šitý pre čistokrvných šprintérov a nie klasikárov. Prémie sú pred kopcami, ktoré Peter vie prejsť v prvej skupine. Určite by som flintu do žita ešte nehádzal.“