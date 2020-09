Zaujala víťazstvom aj netradičným outfitom: Hrašnová hádzala v minisukni

Zaujala hneď dvakrát - víťazstvom a trochu aj netradičným outfitom. Slovenská kladivárka Martina Hrašnová (37) triumfovala na 55. ročníku atletického mítingu P-T-S v Šamoríne výkonom 69,86 m, keď si namiesto tradičných legín obliekla sexi minisukňu. A vyzerala v nej skvelo!

Hrašnovej chýbalo k dosiahnutiu 70-metrovej méty „chabých“ 14 cm. Z výhry mala však aj tak radosť. „Víťazstvo ma teší, tietoa tá sedemdesiatka padla. Napriek tomu to bol môj druhý najlepší výkon v tomto roku a tak to môžem hodnotiť pozitívne,“ povedala po pretekoch Hrašnová.

V bielom drese a tmavej minisukni vyzerala skôr ako modelka, než kladivárka. „Je to netradičný outfit, vôbec mi neprekáža, páči sa mi to, možno si to nájde viacero priaznivcov. Aj tenistky súťažia v sukničkách a každý je spokojný,“ uzavrela slovenská reprezentantka.

Z výsledkov:

muži

100 m: 1. Rodgers (USA) 10,15 s, 2. Burnet (Hol.) 10,37, 3. VOLKO (SR) 10,38

400 m: 1. Dobber (Hol.) 46,01 s, 2. Yousif (V. Brit.) 46,13, 3. MURCKO (SR) 46,29

trojskok: 1. VESZELKA (SR) 16,69 m, 2. Taylor (USA) 16,53, 3. Hess (Nem.) 16,32

kladivo: 1. Frantzeskákis (Gréc.) 75,34 m, 2. LOMNICKÝ (SR) 74,48, 3. Doležálek (ČR) 65,43

oštep: 1. Veselý (ČR) 77,99 m, 2. Kinnunen (Fín.) 75,22, 3. SLEZÁK (SR) 72,33

3 000 m chôdza: 1. ÚRADNÍK 11:07,21 min., 2. TÓTH 11:22,47, 3. MORVAY (všetci SR) 11:37,72

ženy:

400 m: 1. Nilsenová (V. Brit.) 51,70 s, 2. Klaverová (Hol.) 51,92, 3. Malíková (ČR) 52,35

800 m: 1. GAJANOVÁ (SR) 2:01,26 min., 2. Kuivistová (Fín.) 2:01,60, 3. Powerová (Ír.) 2:02,12

100 m prek.: 1. Ofiliová (V. Brit.) 12,99 s, 2. Graversgaardová (Dán.) 13,21, 3. ŠKVARKOVÁ (SR) 13,22

diaľka: 1. Mirončyková-Ivanovová (Biel.) 6,70 m, 2. Alvertová (Est.) 6,32, 3. VADLEJCHOVÁ (SR) 6,13

kladivo: 1. HRAŠNOVÁ (SR) 69,86 m, 2. Sterckendriesová (Belg.) 66,41, 3. KAŇUCHOVÁ (SR) 65,53

3 000 m chôdza: 1. CZÁKOVÁ (SR) 12:35,99 min., 2. Ďurdiaková (ČR) 13:01,58, 3. ŽÁRSKÁ (SR) 13:55,35