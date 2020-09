Fričová vymenila sneh za trávu: Medzi juniorkami je svetovou špičkou

Na lyžiarsky svah sa postavila ako trojročná. A hoci Nikola Fričová (19) patrila medzi veľké nádeje nášho alpského lyžovania, čiastočne vymenila sneh za trávu.

Medzi juniorkami je svetovou špičkou a darí sa jej aj mimo trávnatých svahov.prezradila pre Nový Čas držiteľka jednej striebornej a dvoch bronzových medailí z MSJ 2019, ktorá sa navyše v zime s veľkou chuťou venuje skikrosu.

Fričová si počas prvej vlny koronavírusovej pandémie doliečovala zdravotné problémy po náročnej sezóne. „V zime som reprezentovala Slovensko v skikrose, takže som si potrebovala aj oddýchnuť. Končila som štúdium na gymnáziu, samozrejme, vyučovanie sme mali online,“ pokračovala Fričová, ktorá sa na trávnaté svahy vrátila v polovici mája, keď to už dovolili protipandemické obmedzenia a jej zdravotný stav. „Teraz trénujem dva- až trikrát do týždňa, chodím do posilňovne, na korčule, regenerujem v saunách a leziem po skalách,“ priblížila Nikola. Jej najväčším zážitkom boli preteky v Iráne. „Bolo to zatiaľ najďalej, kde som pretekala na tráve. Bolo to veľmi náročné, pretože štart aj cieľ boli vo väčšej výške ako najvyšší vrch Slovenska. V Iráne sme mali finále juniorského svetového FIS pohára, ktorý sa mi vlani podarilo vyhrať. Zároveň sme tam mali aj jedno kolo Svetového pohára,“ zaspomínala si s nostalgiou sympatická lyžiarka.

Tešila sa na sezónu

Koronakríza dala lyžovaniu na tráve podobne ako iným športom a športovým odvetviam poriadne na frak. „Tento rok som sa zúčastnila na troch pretekoch Českého pohára. Svetový pohár, majstrovstvá sveta juniorov aj preteky FIS sú zrušené a som z toho veľmi sklamaná, pretože som sa na túto sezónu veľmi tešila, a najmä na juniorský svetový šampionát, ktorý mal byť v Japonsku,“ priznala Fričová, ktorá napriek týmto jóbovým zvestiam nemieni v tréningovom procese nič zľaviť. „V auguste som bola na reprezentačnom sústredení v Brestovej pri Zvolene a skicentre Kubašok pri Poprade. Tam sme sa zamerali hlavne na techniku, ale okrem toho sme sa venovali aj kondičke, rovnováhe a dynamike. Pripravujem sa na ďalšie kolá Českého pohára, majstrovstvá Slovenska a od októbra ma čaká zimná sezóna,“ uzavrela sympatická lyžiarka.