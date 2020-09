Bývalý reprezentant Němeček: Dubovský? S väčším talentom som nehral!

Má za sebou skvelú kariéru či už na klubovej scéne v drese pražskej Sparty, ale aj vo federálnej či českej reprezentácii. Reč je o bývalom vynikajúcom futbalovom záložníkovi Václavovi Němečkovi (53), ktorého sme nedávno stretli na Slovensku, kde denníku Nový Čas poskytol rozhovor.

Čomu sa venujete?

- Predávam vína a francúzske špeciality v Česku i na Slovensku. Robím to už skoro desať rokov.

Nelákalo vás po konci kariéry ostať pri futbale ako tréner, manažér či skaut?

- Som v úzkom kontakte s viacerými manažérmi z Francúzska, kde som si počas kariéry získal dobré kontakty. Keď ma požiadajú o nejakú radu, tak im poskytnem potrebné informácie o daných hráčoch, alebo im sám nejakých navrhnem.

Takže ponuku z českého futbalu či priamo z pražskej Sparty pôsobiť v ich štruktúrach ste nedostali?

- Nie, nikdy. Ale priznám sa, že trénerstvo ma ani neláka.

Čo považujete vo svojej kariére za top úspech?

- Jednoznačne striebro na európskom šampionáte 1996 v Anglicku s českým tímom, ale aj štvrťfinále majstrovstiev sveta v roku 1990 ešte v drese Česko-Slovenska.

Pri spomínanom striebre ste boli kapitánom Česka, ale vo finále s Nemeckom ste na ihrisku chýbali...

- Kouč ma nepostavil a klamal by som, keby som tvrdil, že ma to nemrzí. Mrzí a veľmi!

Na MS 1990 boli v kádri aj Slováci. Ste s niekým v kontakte?

- Najviac s Krištofíkom, ktorý na šampionáte nebol, ale pôsobil v Prahe, takže s ním si aj zavolám. Nedávno som napríklad navštívil Michalíka, ktorý pôsobil tiež v Sparte ako ja, v jeho penzióne v Oščadnici. Viem, že nejaké benefičné zápasy sa už konali, ale ja sa na nich nezúčastňujem, pretože mám problémy s členkami.

Aká ste boli partia počas federálnej doby?

- Možno ľudia zvonku to tak vykresľovali, ale my v kabíne sme boli dobrá partia, nerobili sa žiadne rozdiely. Pri stole sme sedeli Česi spolu a Slováci tiež, ale to vyplývalo vtedy aj z toho, že nás tam bolo veľa sparťanov, ale inak sme si dobre rozumeli.

Osobne ste si zahrali aj s Petrom Dubovským. Ako ste ho vnímali?

- Akurát som na neho spomínal, pretože nedávno bolo smutné 20. výročie od jeho tragickej smrti. Bol to jeden z najlepších hráčov, s ktorými som mal tú česť hrať v jednom tíme. Bol to obrovský talent, o čom svedčí aj to, že sa dostal do Realu.

Ako veľmi sa zmenil futbal od vašej éry?

- Za posledných dvadsať rokov je rýchlejší, technológia napreduje, ale… Ten, kto bol skvelý hráč v minulosti, tak by bol skvelý hráč aj teraz. Niektorí hovoria, že napríklad Masopust by teraz nevynikal, to však nie je pravda.

Sledujete náš futbal?

- Klubový menej, ale národný tím áno. Nedávno som stretol vášho kapitána Hamšíka v Číne. Hráva v tíme Dalian, kde som pôsobil aj ja. Konal sa tam benefičný duel, takže sme sa porozprávali.

Je slovenský futbal na tom horšie ako český?

- Áno. Hovoril som s ľuďmi zo Slovenska a tí mi povedali, že úroveň klesla. U nás v Česku mňa ako sparťana veľmi mrzí, že Sparta sa niekoľko rokov trápi a nedokáže konkurovať Slavii či Plzni.

Čo tak opäť spoločná česko-slovenská súťaž?

- Bol by som zástancom tohto projektu. Ale problém vidím v tom, že by potom boli ťažkosti s nasadením tímov do pohárovej Európy.

Je náročné zaradiť sa po konci kariéry do bežného života?

-Športovci to možno podceňujú, ale nie je to jednoduché. Keď ste aktívny športovec, klub sa o vás postará od A po Z, ale zrazu sa všetko zmení.