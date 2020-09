Párik porušil karanténu a na loďke išiel hľadať koniec sveta: Záver ich pátrania baví celú krajinu

Taliansko sa baví príbehom páru z Benátok, ktorý predal auto a odišiel na Sicíliu, aby si tam kúpil malú loďku a vyšiel na more hľadať koniec sveta.

Spomínaná dvojica patrí k ľuďom, ktorí odmietajú fakt, že je Zem guľatá. Cesta na okraj sveta sa ale skončila veľmi skoro, keď ich loď neďaleko ostrova Lampedusa začala mať problémy. Pred utopením dvojicu zachránilo plavidlo, ktoré pomáha utečencom z Afriky. Dvojica pochabých Talianov, ktorá uverila konšpiračnej teórii o tom, že Zem je plochá, sa vraj dopočula, že koniec sveta je niekde za ostrovom Lampedusa. Spomínaní dvaja Benátčania tam vyrazili, aby ho uvideli na vlastné oči. Než sa vôbec k tomuto ostrovu dostali, začali mať na rozbúrenom mori problémy. Zachránení boli neďaleko sicílskeho pobrežia pri ostrove Ustica.

Najvtipnejšie na celom príbehu je to, že spomínaní Taliani mali v ruke kompas. Teda pomôcku dokazujúcu existenciu pólov guľatej planéty. "Vtipné na tom je to, že sa orientovali pomocou kompasu, nástroja, ktorý pracuje na základe planetárneho magnetizmu. Čo je princíp, ktorý by ako vyznávači plochej Zeme mali odmietať, "uviedol v rozhovore pre denník La Stampa námorný lekár Salvatore Zichichi, ktorý pomáhal so záchranou dvojice, ktorá kvôli porušeniu karantény musela stráviť dva týždne v izolácii v Palerme.