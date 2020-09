Šéf Bory schladil fanúšikov Petra Sagana: Šance na zelený dres sú nulové

Ak si v tíme Bora-Hansgrohe mysleli, že horšia galiba ako trest pre Petra Sagana (30) za nebezpečný špurt sa im na Tour de France už nestane, mýlili sa.

V trinástej etape s cieľom pod vyhasnutým vulkánom Puy Mary v Centrálnom masíve museli stráviť ďalší trpký moment. K víťazstvu boli zatiaľ najbližšie z celej Tour, ale svoje čakanie na etapový triumf opäť iba predĺžili.

V samom závere mali vpredu najprv jedného pretekára v úniku, neskôr dvoch v trojčlennej skupinke, aj tak sa z víťazstva netešili. Nemci Max Schachmann a Lennard Kämna sa museli skloniť pred vrchárskymi kvalitami Kolumbijčana Daniela Felipeho Martíneza z tímu Educations First Pro Cycling. Približne 500 m pred koncom náročného stúpania ušiel Schachmannovi a v poslednej zákrute pred cieľom nechal za sebou aj odolného Kämnu.

"Neurobili sme nič zle, z našej strany žiadna taktická chyba. Napriek tomu sa netešíme z víťazstva. Je to len preto, že jeden súper bol lepší. To všetci športovo uznávame," uviedol šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk v hodnotení 13. etapy Tour de France. V pravidelnom podcaste na webe https://soundcloud.com/bora-hansgrohe-tour-2020 sa vrátil aj k stredajšiemu incidentu, po ktorom Peter Sagan prišiel nielen o druhé miesto v 11. etape, ale aj o všetky body, ktoré v nej vybojoval.

Aspoň tak nám to vysvetlil traťový komisár. Zasadla súťažná komisia, ktorá rozhodla o treste. Uzniesla sa, že to bol nebezpečný manéver od Petra," povedal Denk k často omieľanej téme posledných dní na TdF.

Po tomto rozhodnutí zostal Sagan v súťaži o zelený dres o 68 bodov za Samom Bennettom. V ďalšej etape stiahol náskok írskeho súpera iba o 2 body a v tej ďalšej nebodoval na šprintérskej prémii ani jeden z nich. Takže Bennett má pred záverečnými ôsmimi etapami stále k dobru luxusný náskok. "Tour de France je ešte dlhá, ale Ben vyzerá dobre. Ak by mal Peter opäť prevziať zelený dres, Bennett by musel odstúpiť alebo neprísť do cieľa etapy v časovom limite v niektorej z kopcovitých etáp. Osobne si však myslím, že šance sú nulové, aby Peter doviezol zelený dres do Paríža," skonštatoval Denk.

Po Saganovom potrestaní a vycúvaní Emanuela Buchmanna z boja o pódium v celkovom poradí (aktuálne je 27. s mankom 45:12 min na lídra Primoža Rogliča) zostáva tímu Bora-Hansgrohe sústrediť sa na tretí z proklamovaných cieľov - etapové víťazstvo. Podľa Denka piatkovú tesnú prehru Kämnu a Schachmanna na Puy Mary treba vytesniť z hlavy a sústrediť sa na ďalšie etapy.

Sobotňajších 194 km z Clermont Ferrand do Lyonu láka svojim klasikárskym profilom aj Petra Sagana. Na trase bude síce až päť kategorizovaných stúpaní, ale ani jedno prvej, resp. špeciálnej HC kategórie. "Etapa je stavaná na Schachmanna, aleA je predpoklad, že viacerí šprintéri v ňom nebudú," nádejá sa Denk.

Víťaz v cieli sobotňajšej etapy sa očakáva po 17.45 h.