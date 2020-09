Smer-SD chce hlavy ministrov: Hovorí o klamstve, je pripravený odvolávať Krajniaka a Hegera

Opozičný Smer-SD je pripravený na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR v stredu (16. 9.) predložiť návrh na odvolanie ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) a ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Pre TASR to uviedol hovorca strany Ján Mažgút.

Dodal, že ich poslanci sú rovnako pripravení predložiť aj návrh uznesenia NR SR so stanoviskom k príprave plánu obnovy.

Odvolávanie Krajniaka a Hegera avizoval šéf Smeru-SD Robert Fico už koncom augusta. Argumentoval tým, že nemožno akceptovať, akým spôsobom Krajniak, Sme rodina aj koaliční poslanci oklamali ľudí, keďže pred voľbami hlasovali za mnohé sociálne opatrenia a v súčasnosti ich popreli pri minimálnej mzde, obedoch zadarmo či 13. dôchodkoch. Hegera chce Smer-SD odvolávať podľa Fica pre jeho nespôsobilosť a neschopnosť, ale najmä v súvislosti so "škandálom vyťahovania peňazí zo štátneho rozpočtu cez dvorného právnika OĽANO" Michala Miškoviča.

Fico nedávno avizoval aj predloženie uznesenia k príprave plánu obnovy. Obsahovať má osem orientácií, kde a ako by sa mali prostriedky z EÚ použiť. Návrh strana poslala aj sociálnym partnerom vlády, aby mohli zapracovať vlastné pripomienky. Podľa Fica by malo Slovensko finančné prostriedky investovať napríklad do zelenej ekonomiky, modernizácie zdravotníctva či školstva.