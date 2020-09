Dievčatko zaspalo na mobile, ktorý bol na nabíjačke: Šokujúce zistenie po prebudení

Sedemročné dievčatko utrpelo popáleniny po tom, ako zaspalo na nabíjajúcom sa mobilnom telefóne značky Samsung.

Dievča z Ria de Janeiro si malo mobil jej rodičov zobrať počas toho, ako spali. The Sun informuje, že tí sa rozhodli incident verejne publikovať, aby varovali aj ostatných o možnom nebezpečenstve.

Otec Leandro Alves Ferreira povedal, že dievča malo spozorovať spiacich rodičov a požičať si matkin mobil. Následne odišlo do svojej izby, aby si zahralo obľúbené hry. Dievča zaspalo a mobil, ktorý sa celý čas nabíjal, mu spadol do postele. Brazílčanka prespala celú noc.

Keď rodičia na druhý deň zbadali popáleninu na jejchrbte, mysleli si najprv, že dievča sa jednoducho neumylo poriadne. "Až podvečer sme si všimli, že sa popálenina zväčšuje a uvedomili sme si, že to je z telefónu," hovorí otec. "Povedala, že už to neurobí, pretože ju to vydesilo." Popálenina sa nachádzala v strede chrbta a mala približne 20 centimetrov.

K incidentu sa vyjadril aj hovorca Samsungu. "Akonáhle získame prístup k spomínanému produktu spolu s použitým príslušenstvom, kompletne ho preskúmame, aby sme zistili presnú príčinu toho, čo sa stalo," povedal.