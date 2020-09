Neváhali podať prvú pomoc aj mimo nemocnice: Dramatická záchrana cyklistu s infarktom a podchladeného chlapca

V sobotu si pripomíname Svetový deň prvej pomoci, vďaka ktorej sa u nás denne zachránia desiatky životov.

Podávajú ju pritom nielen lekári, ale aj bežní ľudia. „Princípy by mali byť obsiahnuté už v učive základných a stredných škôl. Možno by to mal byť aj povinný predmet,“ vysvetlil certifikovaný školiteľ prvej pomoci Marek Nahálka (40) z Nemocnice AGEL Levoča s tým, že jednoduchú sériu úkonov by mal mať človek zažitú. Prvá pomoc holými rukami niekedy stačí, aby zranený prekabátil hroziacu smrť. Dvojica záchranárov Novému Času prezradila detaily, kedy a ako podávali prvú pomoc...

Stabilizoval podchladeného chlapca

Miroslav Tóth, sanitár v Handlovej

Vo voľnom čase zachránil dokonca život dvakrát. Prvýkrát išlo o mladého chlapca, ktorý ležal na zemi a bol podchladený. „Okamžite som sa ho snažil prebrať, čo sa mi, bohužiaľ, nepodarilo. Mal namodralé pery a na dotyk studenú kožu. Keďže dýchal spontánne, dal som ho do stabilizovanej polohy a prikryl ho svojou zimnou bundou. Medzitým som privolal rýchlu záchrannú pomoc a sledoval jeho dýchanie. Našťastie sa mi zdalo, že sa jeho zdravotný stav zlepšil, mal červenšie pery a pokojne dýchal,“ opísal dramatickú záchranu Miro s tým, že po príjazde záchranky sa prebral. Rýchlu prvú pomoc mimo pracoviska poskytol aj susedovi, ktorý v alkoholickom opojení spadol na zem a nevedel sa postaviť. Pomohol mu a ošetril mu aj tržnú ranu na čele.

Zachránila cyklistu s infarktom

Marta Müllerová (60), námestníčka pre úsek ošetrovateľstva v Krompachoch

V polovici júna bola na turistickej akcii na Plejsoch, kde bolo teplo a dusno. „Do cieľa prišli cyklisti a povedali, že ich kamarátovi prišlo zle a nachádza sa na polceste do cieľa. Neváhala som a požiadala o pomoc majiteľa terénneho auta,“ zaspomínala na dramatické okamihy Marta. Keď dorazila k postihnutému pánovi (70), bol vyčerpaný, spotený a sťažoval sa na bolesť v hrudi. „Naložili sme ho a odviezli priamo do krompašskej nemocnice. Na internom oddelení už o nás vedeli, urobili EKG, kde bolo jasné, že ide o infarkt,“ vysvetlila zdravotníčka, ktorá mu urýchleným prevozom zachránila život. Pacienta potom z Krompách transportovali vrtuľníkom do Košíc.

Zásady podania prvej pomoci

