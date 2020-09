Na severe Slovenska sa rozmáha korona: Ako sa dodržiavajú opatrenia v kostoloch? Prekvapivý záber z omše

Rozdielny prístup k nebezpečnej nákaze. Aj napriek tomu, že sme uprostred druhej vlny pandémie koronavírusu, pútnické miesto Živčáková na Kysuciach praská vo švíkoch.

Denne ho navštevujú stovky ľudí a spoločne sa v uzavretom kostole stretávajú pútnici z Česka, Poľska, zo Slovenska i z Rakúska. Polícia námatkovo sväté miesto pre rúška síce kontroluje, no farári čelia kritike veriacich za to, že odmietajú dávať hostie do úst. Len pár kilometrov od Živčákovej s dodržiavaním opatrení v plnom rozsahu pritom väčšina ľudí problém nemá.

Hostia z ruky kňaza do úst!

Živčáková, okr. Čadca

Obľúbené pútnické miesto na Kysuciach bolo plné ľudí aj v stredu napoludnie. Bohoslužby, ktorú celebroval miestny páter Sačín Disouza (30), sa zúčastnilo okolo dvesto veriacich. Všetci sedeli v rozostupoch a na dodržanie opatrení ich upozorňoval aj oznam na dverách kostola. Každý z nich teda bol vybavený rúškom a ešte pred vstupom do svätostánku si vydezinfikoval ruky.

Väčší problém však veriacim robila sviatosť prijímania Tela Kristovho, pri ktorej niektorí z nich nerešpektujú nariadenia hygienikov a biskupa, a odmietajú prijímať hostiu do rúk. Slúžiacich farárov tak vystavujú riziku pokuty. Preto si najskôr prídu po eucharistiu ľudia, ktorí nemajú problém prijímať hostiu do ruky.

Ku koncu bohoslužieb však prichádzajú tí, ktorí s tým problém majú a dožadujú sa vkladania hostie priamo do úst. „Pochádzam z Indie a v Indii veriaci nemajú problém prijímať Ježišovo telo do ruky. Ľavá ruka ide od srdca a nie je v tom žiaden rozdiel, či prijímate rukou alebo ústami. V situácii, kedy nás ohrozuje koronavírus, by sme mali byť všetci zodpovední a prijímať do rúk,“ hovorí miestny páter Sačín Disouza.





- Je to pre mňa svätejšie od kňaza, prežívam to intenzívnejšie. Moje ruky sú menej čisté ako kňazove, vidím, že si ich umyje častejšie pri bohoslužbe. Keď mi hostiu vkladá, nedotkne sa jazyka, vloží mi to do úst len na okraj, bez dotyku. Nie je s tým problém.