Tragédia vybuchnutej bytovky v Prešove má škandalózne pokračovanie: Tvrdé následky

Tragédia vybuchnutej bytovky v Prešove má škandalózne pokračovanie.

Mesto Prešov zrejme bude musieť vyplatiť firme, ktorá likvidovala sutiny vybuchnutého paneláka na Mukačevskej 7, sumu prekračujúcu pôvodne avizovanú sumu až o 240-tisíc eur. Celkovo tak účet za demoláciu obytného domu presahuje milión. Radnica preto už vyvodila osobnú zodpovednosť a z práce vyrazila trojicu úradníkov...

Zvyšky vybuchnutej bytovky najskôr likvidovala česká firma do 3. - 5. poschodia len za náklady na prepravu strojov. Potom však nastúpila nakontrahovaná spoločnosť Matijka, ktorá mala za úlohu zlikvidovať zvyšnú časť, odviezť sutiny, na skládke ich prehľadávať, rozdrviť zvyšky a uskladniť do kazety. Firma v predbežnej objednávke stanovila cenu na vyše milióna eur. Napokon, po prerátaní nákladov, poslala mestu dve faktúry v celkovej výške 1,018 milióna eur.

Mesto si však nechalo vypracovať posudok a znalci vyrátali, že oprávnené náklady predstavujú iba 781-tisíc a mesto malo v pláne túto sumu napokon vyplatiť. Firma Matijka sa však obrátila na súd, ktorý vydal rozkaz, aby bolo vyplatené všetko. Mesto však mohlo podať odpor, ale k tomu nedošlo v riadnom termíne.

Omeškali sa o dva týždne po zákonnom termíne, čo potvrdila aj radnica. „Dňa 11. 8. 2020 bola na mestský úrad doručená zásielka z Okresného súdu Banská Bystrica, ktorá obsahovala platobný rozkaz v právnej veci žalobcu - firmy Matijka - proti mestu Prešov o zaplatenie sumy 768 500 €,“ pripustil hovorca radnice Vladimír Tomek, keďže mesto už firme Matijka predtým vyplatilo 250-tisíc.

Ak však peniaze nezaplatia, Matijka môže na úrad poslať exekútorov. Radnica preto zareagovala promptne a traja úradníci dostali výpoveď. „Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa mesto Prešov rozhodlo okamžite ukončiť pracovný pomer s tromi zamestnancami z dôvodu vážneho porušenia pracovnej disciplíny,“ informoval Tomek. Peter Matijka z firmy Matijka uviedol, že mu je ľúto, čo sa stalo.

„Som z toho prekvapený. Moju pohľadávku považujem za oprávnenú. Dokonca som mestu fakturoval menej, ako by som to urobil v inom prípade. V posudku totiž nie je zohľadnené všetko, čo sa robilo na skládke. Exekútora na mesto posielať nebudem, lebo by mu zablokoval účty, prišli by o možnosť čerpať eurofondy a podobne. Verím, že sa dohodneme. Prepustených pracovníkov je mi ľúto. Asi to bolo lajdáctvo,“ uzavrel Matijka.