Veľký prehľad nových opatrení pre koronavírus na Slovensku: Začína sa pritvrdzovať!

Začína sa pritvrdzovať.

Vysoký nárast prípadov ochorenia na koronavírus donútil Pandemickú komisiu vlády SR na čele s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (46) sprísniť viaceré opatrenia, ktoré sa týkajú každodenného života Slovákov. Už od 16. septembra bude zakázané usporadúvať hromadné podujatia v baroch či hoteloch, školáci budú musieť nosiť rúška na vyučovaní do konca septembra a od októbra bude v červených okresoch maximálne 50 ľudí v interiéroch na hromadných podujatiach.

Krajčí apeluje na to, že nárast prípadov je veľký a na Slovensku epidemiológovia zaradili medzi červené okresy okrem Bratislavy a Michaloviec aj Nitru, Tvrdošín, Starú Ľubovňu či Michalovce. Znamená to, že nákaza COVID-19 tu je najrýchlejšia. „Našťastie počty hospitalizovaných meškajú za infekciami, vysvetlenie je pravdepodobne v tom, že druhú vlnu spúšťajú kontakty mladých ľudí. Preto sa zdá, a dáta to potvrdzujú, že vyššie počty infikovaných sú najmä v týchto kategóriách. Ak s tým niečo neurobíme, tak nám budú rásť hospitalizácie ostatných skupín a pravdepodobne aj zomierať ľudia,“ varuje Krajčí. Ten poďakoval ľuďom za príkladné správanie v prvej vlne, no apeluje na to, že situácia je v súčasnosti taká, že pokiaľ nebude vakcína, tak akékoľvek hromadné podujatia znamenajú prenos koronavírusu.

Od polovice septembra tak na Slovensku zakážu hromadné akcie v baroch, reštauráciách či v hoteloch, čiže napríklad diskotéky. Od októbra zase bude z Úradu verejného zdravotníctva nariadenie, aby v červených a oranžových zónach na Slovensku boli povolené akékoľvek hromadné podujatia vonku len do 100 ľudí a vnútri do 50 ľudí. Už v pondelok budú na ústrednom krízovom štábe preberať aj nové rozloženie červených krajín.

Do tejto zóny by sa podľa odporúčaní epidemiológov malo dostať aj Česko. Aké budú povinnosti pri návrate z tejto krajiny, budú špecifikovať neskôr - teraz platí, že pri návrate z rizikovej červenej krajiny musí človek zostať v domácej izolácii. Rakúsko chcú zatiaľ nechať oranžové, keďže hlavný región nákazy je ďaleko od Slovenska. Epidemiológovia však neodporúčajú cestovať do týchto krajín. „Pokiaľ sa dá, necestujte do susedných a rizikových krajín,“ vyzval Marek Krajčí.