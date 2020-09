Hokejista Gáborík ostal v poriadnom šoku: Krádež luxusného Lamborghini

Marián Gáborík (38) sa stal obeťou moderátorskej dvojice Dana Dangla (45) a Adely Vinczeovej (39) v markizáckej zábavnej šou 2 na 1.

Hokejista prijal ich pozvanie do relácie, a tým si na seba uplietol poriadny bič. Nielenže moderátori v štúdiu vyzradili mnohé jeho tajomstvá, navyše si pre neho pripravili aj narafičenú krádež jeho luxusného Lamborghini. Pozvaní hostia v šou 2 na 1 nikdy nevedia, čo ich čaká, a inak to nebolo ani v tomto prípade. Nič netušiaci Gáborík si to zamieril na natáčanie podcastu do jedného z bratislavských hotelov, kde ho už čakal hudobník Marián Čekovský.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ten veľmi zručne odpútal Gáboríkovu pozornosť, aby si nevšimol, čo sa deje s jeho drahým Lamborghini vonku na parkovisku. „Čeky pustil nahlas hudbu a Dano zatiaľ kradol,“ prezradila Adela pred dokrútkou. Dangl, ktorý mal kľúče k švorkolesovému „tátošovi“ od Gáboríkovej manželky Ivany, medzitým veselo do auta nastúpil a z „miesta činu“ odišiel. Keď hokejista vyšiel z hotela, narafičený vyšetrovateľ ho prekvapil so slovami: „Pán Gáborík? Kriminálna polícia. Žlté Lamborghini. Máme problém. Bolo ukradnuté.“ Športovca svetového mena okamžite zalial pot a hoci je zvyknutý na zaťažkávajúce situácie, zaplavil ho pocit neistoty.

S obavou nastúpil do auta „kriminalistov“ a tým sa celá akcia ešte len začína. „Taký šok som dostal, myslel som si, že je to sen. Fakt som bol mimo,“ priznal sa Gáborík v štúdiu. Ako nakoniec celá „krádež“ dopadla, uvidíte už zajtra na Markíze.