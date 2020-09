Kapelník Senzusu Peschl prijal zmenu zostavy veľmi ťažko: Kto nahradil klávestistu Igora?

Skupina Senzus má za sebou ťažké obdobie. Nielenže pre pandémiu koronavírusu prišla o množstvo dohodnutých akcií, najnovšie sa zmenilo aj jej obsadenie. Klávesista Igor Fekete (67) podstúpil operáciu srdca a tak kapela po rokoch hrá v novej zostave. Jej šéf Pavol Peschl (70) v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa priznal, že nahradiť Igora nebolo jednoduché. Senzus však nekončí, hrať bude ďalej!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Pred takmer 15 rokmi prišla kapela o bubeníka Dušana Hergotta († 46), ktorý podľahol krvácaniu pažerákových žíl do žalúdka. Teraz Senzus opúšťa Igor Fekete. Z pôvodnej najslávnejšej zostavy Peschl, Hergott, Fekete ste teda zostali v kapele sám. Ako ste to prijali?

Veľmi ťažko. Veď sme spolu čo-to prežili! Nebolo ľahké stotožniť sa s tým, ale taký je život. Nikdy neviete, čo prinesie nový deň. Igorovi operovali v marci srdce, našťastie všetko dopadlo dobre a, chvalabohu, cíti sa výborne. Už po operácii avizoval, že ak sa vráti do kapely, bude môcť hrať len s obmedzeniami. Lenže to je veľmi limitujúce, pretože my hudobníci sme stále v strese. Naháňame sa za kšeftami, často máme aj dve akcie za deň. Takže prídeme na miesto, rozložíme aparatúru, odohráme, pobalíme, zas sadneme do auta a ideme do ďalšieho mesta a kolotoč sa opakuje... Tento stres už Igor absolvovať nemohol. Dohodli sme sa, že rozviažeme našu spoluprácu, i keď neradi.

Pre Senzus je to určite veľká strata, veď Igor bol v kapele skoro od začiatku.

Je to tak. Veľmi ťažko som prijal fakt, že odchádza z kapely. Predsa len, za tie roky sme si boli blízki muzikantsky aj ľudsky. Ale život to takto vymyslel a nezostáva nič iné, len to prijať ako fakt. Veľmi ma to mrzí a verte, že najradšej by som bol, keby sa toto nebolo udialo. Nič na tom však nezmením. Nechcem to viac rozpitvávať, nemám právo vyjadrovať sa k Igorovmu zdravotnému stavu. Želám mu veľa zdravia a hádam si ešte spolu zahráme pri niektorých príležitostiach!

Senzus už hrá v novej zostave. Bolo jednoduché nájsť vhodného klávesistu?

Vôbec nie. Dlho sme hľadali náhradného klaviristu, lebo Igor je fantastický muzikant a nahradiť ho je veľmi ťažké. Hral v kapele aj na trombón, okrem toho aj dobre spieva, navyše, boli sme super partia. Mojou snahou bolo nájsť niekoho, kto príde do kapely, bude ochotný hrať tak, ako Senzus doteraz s Igorom – naživo, bez jediného podporného prostriedku a s úsmevom na tvári zahrá skladbu bez toho, že by pustil predprogramovanú nahrávku a tváril sa, ako dobre hrá. Vyskúšali sme desať klávesistov, až jedenásty Rasťo Rosinský z Prievidze bol ten správny.