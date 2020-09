Bývalý hasič Stanislav vyrobil špeciálnu mašinu: Môj stroj zachraňuje slovenské lesy!

Nová efektívna metóda. Lesných požiarov v horských oblastiach z roka na rok pribúda.

Slovenské prírodné bohatstvo sa nachádza najmä vo Vysokých Tatrách v pomerne nedostupnom teréne a hasičom robí neraz veľké problémy priviesť na miesto vodu. Tento problém sa podujal vyriešiť bývalý profesionálny a v súčasnosti dobrovoľný hasič Stanislav Majerčák (52). Jeho originálny vynález dokáže dopraviť k požiaru v ťažkom teréne vodu za pár minút. Sezóna požiarov prichádza s jeseňou a ak je suchá a teplá, môžu porasty zhorieť ešte aj v októbri.

Pre hasičov ide o komplikované zásahy, pretože sa boria s náročným terénom a navyše hrajú o čas. Čím skôr začnú striekať na plamene, tým skôr môžu oheň dostať pod kontrolu. Jednoduchá rovnica však na strmých svahoch vychádza málokedy, a to najmä preto, že nemajú techniku, aby mohli poľahky zasahovať v horách. Hasiči najčastejšie používajú jazierkový systém, no to vyžaduje veľa mužov, času a veľkú námahu. Bývalý hasič Stanislav Majerčák preto pracoval na spôsobe, ako rýchlo dopraviť vodu vysoko do hôr za pár minút.

„Tam, kam vyjde človek, vyjde aj tento dopravník na pásoch. Vezie so sebou až 5 vysokotlakých čerpadiel a 480 metrov hadíc, ktoré zapojené za sebou dopravia vodu doslova kamkoľvek. Zariadenie váži asi 500 kíl a dá sa k požiaru dopraviť na prívesnom vozíku za autom a jednoducho sa ovláda, skoro ako paletový vozík. V našom dobrovoľnom hasičskom zbore v Krížovej Vsi to obsluhujú skoro deti. Na štyristometrový svah s tým vyšli za 6 minút a hneď mohli začať hasiť,“ pochválil sa dobrovoľný hasič.

Výbava:

1. vysokotlakové čerpadlá: 3 až 5 ks

2. dopravné hadice: 480 m

3. hasiace hadice: 200 m

4. nádrž na vodu: 200 l

5. prúdnice

6. nádrž na palivo