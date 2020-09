Večerníčková chalúpka má nové miesto! Aha, aké prekvapenie ich čakalo pri sťahovaní

Legendárna chalúpka v najvýchodnejšej obci Slovenska je už na novom mieste!

Zohratá partia šiestich robotníkov stavbu v polovici augusta úplne rozobrala a postupne preniesla o 100 metrov nižšie na obecný pozemok. Zvládli to za 6 hodín. Fyzicky najnáročnejšiu časť tak majú za sebou. Verná kópia domčeka z legendárnej Večerníčkovej zvučky ostatných 20 rokov chátrala. Národná kultúrna pamiatka v Novej Sedlici (okr. Snina) vo vlastníctve RTVS však bude zachovaná pre ďalšie generácie. Stavbu nielen kompletne rozobrali a ošetrili, ale aj premiestnili na dostupnejšie miesto v strede obce.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako prezradil zhotoviteľ stavby Dušan Žipaj, rekonštrukčné práce napredujú podľa plánu. „Všetky trámy sme najprv označili číselnými kovovými štítkami a následne chalúpku kompletne rozobrali. Išlo to ľahko, keďže stavba má minimum klincov a drvivá väčšina konštrukcie je do seba zapasovaná ako taká skladačka. Celý spodok sme ale museli vymeniť, keďže drevá už boli odhnité. Ostatné sme ošetrili mikrovlnným žiarením, čím sme ich nahriali a vysušili, vyťahali z nich všetku vlhkosť a zbavili sa nežiaducich chrobákov,“ dodal Žipaj.

Minca pre šťastie

Pri rozoberaní chalúpky ich čakalo aj milé prekvapenie. V každom zo štyroch rohov stavby našli časť rozštvrtenej mince Slovenskej republiky z roku 1941. „V minulosti sa dávali do rohov alebo pod prah, či na iné miesta pre šťastie. Nečakali sme, že ju nájdeme aj tu,“ prezradil Žipaj s tým, že tradíciu plánujú zachovať. Aktuálne na drevenici dokončujú strešnú konštrukciu. Časť chlapov však už pripravuje a češe kribicu, ktorá pokryje celú strechu.

Stavbárov po dokončení strechy a krovu čaká práca na omietke. „Čakáme na rozhodnutie pamiatkarov, ale mala by byť biela. Ako omietku použijeme ílovitú hlinu priamo z Novej Sedlice,“ doplnil Žipaj. Spolu so svojimi kolegami počas týždňa prespávajú v dedine. Aj keď je ešte začiatok septembra, ranná teplota sa tam pohybuje okolo 5 °C. „Trochu nás tlačí čas, omietku musíme stihnúť urobiť určite do konca októbra, aby sme sa vyhli mrazom a použitiu chémie. Celú rekonštrukciu totiž realizujeme pomocou tradičných techník,“ dodal stavbár.

Stavba v číslach