Dochádza im trpezlivosť so Saganom?! Tourminátor to má v Bore nahnuté

Chceme víťaziť, ale chceme víťaziť férovo. Presne tak znel odkaz tímu BORA-Hansgrohe po incidente hviezdneho Petra Sagana (30) s Belgičanom Woutom Van Aertom (25).

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Už pred začiatkom samotných pretekov Tour de France sa ozývali z tábora Bory hlasy, ktoré otvorene priznávali Saganov koniec v tíme. Peter Zánický (47) pre Nový Čas vysvetlil, že ak bude najhoršie, Peťo jednoducho cyklistiku zavesí na klinec.

Nálepka najlepšie zarábajúceho cyklistu sveta nesie so sebou obrovskú zodpovednosť. Od Petra Sagana jednoducho všetci očakávajú víťazstvá a zelené dresy. Lenže nič z toho sa tento rok zatiaľ nekoná. „Uvidíme, ako sa Saganova budúcnosť u nás v Bore vyvinie. Je jedným z najdrahších profesionálov v cyklistike. Na konci roka vyhodnotíme Saganove vystúpenia a uvidíme, ako to pôjde,“ uviedol pred začiatkom Tour de France Saganov šéf Ralph Denk. Na jeho slová zareagoval aj Peter Zánický, Tourminátorov prvý tréner.

„Jasné, Peter Sagan je pre Boru najdrahší pretekár. To si plne uvedomuje on aj vedenie. Hlavne teraz počas korony sa peniaze zháňajú veľmi obťažne. A bude to len horšie. Odpoveď na otázku o jeho budúcom pôsobení je rovnako nejasná teraz, ako bola pred incidentom s Van Aertom. Bora si veľmi dobre uvedomuje, že síce Peter ich vytiahol v minulosti na výslnie, ale dnes už majú šprintéra Ackermanna, majú mladých klasikov. Zvládli by to už aj bez Petra,“ povedal Zánický, ktorý síce nevidí do budúcnosti, no jednu predpoveď si predsa len dovolil.

„Vidím to tak 50 na 50. Možno bude pokračovať v Bore, možno v inom tíme.V profesionálnom pelotóne je už 11 rokov.Ja ako fanúšik by som bol rád, keby spolu s bratom Jurajom ešte potiahli 2 - 3 roky. Či už v Bore, alebo nejakom inom tíme, kde by bol pod menším tlakom,“ dodal Zánický.

A čo by podľa neho Sagan robil, ak by naozaj s cyklistikou sekol? „Som presvedčený o tom, že cestný bicykel by mal dosť dlho zaprášený. Skôr by sa venoval tomu, čo mu je bližšie, teda adrenalínovým veciam. Alebo motorkám. Na šport však zrejme nezanevrie. Najviac by som sa však prikláňal k tomu, že sa bude venovať synovi, ktorý mu počas jeho pretekárskeho programu veľmi chýba. Keď som sa s Peťom rozprával počas korony, tak z neho sršal obrovský optimizmus a úprimná radosť, pretože mohol byť doma s Marlonom,“ uzavrel Zánický.

Sam Bennett (29), Írsko Odhadovaný ročný plat: 200-tisíc eur

Peter Sagan (30),Slovensko Odhadovaný ročný plat: 5 mil. eur

Bryan Coquard (28), Francúzsko Odhadovaný ročný plat: 100-tisíc eur

Caleb Ewan (26), Austrália Odhadovaný ročný plat: 1,5 mil. eur

Matteo Trentin (31), Taliansko Odhadovaný ročný plat: 700-tisíc eur