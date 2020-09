Legendárny tréner v tom má jasno: Ani po Škrtelovom príchode mužstvo nebude hrať ako hodinky

Stál pri základoch slovenskej futbalovej reprezentácie v ére samostatnosti. Stopér Dušan Tittel (53) bol pilierom národného tímu, bratislavského Slovana i trnavského Spartaka.

Prípadný návrat Martina Škrtela (35) do reprezentácie, ktorý obranca Basaksehiru pripustil v denníku Šport, by trojnásobný najlepší futbalista Slovenska privítal. Pre Nový Čas prezradil, že generačná výmena hráčov v tíme trénera Pavla Hapala (51) bola šitá horúcou ihlou.

? Mal by sa Škrtel vrátiť?

- V reprezentácii majú hrať najlepší hráči bez ohľadu na vek. Martin tam určite patrí. So svojimi skúsenosťami by bol prínosom. Musel by byť zdravý a vo forme. Nemyslím si však, že po jeho príchode by mužstvo začalo hrať ako hodinky. Naposledy v ňom bolo veľa iných problémov.

? V čom by bol prospešný?

- Naša obrana nestála proti Čechom a Izraelčanom na pevných nohách. Martin by so Škriniarom vytvoril dobrú a pevnú dvojicu. Na zohratie by ani nepotrebovali veľa času, lebo dobrí hráči sa vedia rýchlo pochopiť. Reprezentácia si vyžaduje vyváženosť. V kabíne majú byť starší aj mladší hráči, skúsenejší i talentovanejší.

? Myslíte si, že tréner Hapal príliš urýchlil generačnú výmenu?

- Kozák bol skúsenejší a dlho budoval kostru mužstva. Hapal postúpil s dvadsaťjednotkou na ME. Myslel si, že prerod bude komfortnejší, pohodlnejší a úspešnejší. Bolo to predčasné. Ostrieľanejší tréneri by neurobili takýto krok. Hapal sa takto rozhodol. Je za to zodpovedný. Myslím si, že starší hráči by boli ešte platní v súčasnej reprezentácii. Nie všetci mladíci totiž v zahraničných kluboch pravidelne hrávajú.

? Mohli starší hráči vnímať Hapalove snahy omladiť tím ako krivdu?

- Mladí sú vždy plní energie a odhodlania. Jeden vydarený výkon ešte neznamená, že bude dobrá aj celá kvalifikácia. Dobrí hráči sa ukazujú v zlomových situáciách. Obávam sa, že ak by sme mali v baráži ťažšieho súpera ako Írsko, ocitli by sme sa vo väčších problémoch.

? Škrtel patril k lídrom, od akého sa mohli mladší hráči učiť...

- Určite by sa mu neroztriasli kolená proti dobrému írskemu obrancovi. Súboje s ním by vyhľadával. Martin mal celú kariéru správne futbalové srdiečko pre svoj klub a slovenskú reprezentáciu. Extrémne by pomohol tímu v baráži. Celé mužstvo totiž rastie, keď cíti, že obrana je pevná a súper nám nedá gól hneď z prvej šance.

? Ako sa vám pozeralo na súboje s Českom a Izraelom?

- Bol som prekvapený z hodnotenia trénera, ktorý to videl inak ako my pri televízoroch. S takýmito výkonmi by sme mali problémy aj proti Malte. Hrať v Izraeli 70 minút na vlastnej polovici a 30 metrov od bránky je nepostačujúce. Dirigentské schopnosti Hamšíka veľmi chýbali. Lobotka má potenciál stať sa lídrom. Musí však byť v oveľa lepšej forme.