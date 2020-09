Pokroková metóda môže pomôcť pri liečbe pacientov s COVID-19: EÚ podporí výskum štedrou sumou

Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že sumou štyri milióny eur podporí nový výskumný projekt SUPPORT-E, ktorého cieľom je zistiť, či je rekonvalescentná transfúzia plazmy COVID-19 - čiže krvná plazma od pacientov, ktorí túto chorobu prekonali - účinným a bezpečným spôsobom liečby ochorenia COVID-19.

Vyčlenené finančné prostriedky sú súčasťou prísľubu Európskej komisie poskytnúť jednu miliardu eur na výskum a inovácie v oblasti boja proti koronavírusu, ktorý spadá pod program Horizont 2020.

Tento program je zameraný na vývoj vakcín, nové spôsoby liečby choroby a diagnostické nástroje slúžiace na prevenciu šírenia tohto typu vírusu.

Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti spresnila, že používanie krvnej plazmy od pacientov, ktorí sa zotavili z nákazy COVID-19 a vyvinuli si imunitu, je sľubnou cestou k liečbe tohto ochorenia. "Potrebujeme však viac dôkazov o jej použití, účinnosti a bezpečnosti," uviedla s odkazom na ďalší výskum rekonvalescenčnej plazmy.

Podľa jej slov hrá eurokomisia dôležitú úlohu pri podporovaní medzinárodného úsilia o zdokonaľovanie dôkazov a hodnotenie potenciálu liečby za pomoci rekonvalescenčnej plazmy, pričom je venovaná pozornosť tomu, aby tento druh liečby nemal vedľajšie nepriaznivé účinky.

Projekt SUPPORT-E je vedený Európskou alianciou pre krv (EBA) a združuje 12 významných výskumných ústavov a klinických centier so špičkovými výskumnými kapacitami zo šiestich členských štátov EÚ a tiež zo Švajčiarska a z Británie.

Cieľom projektu bude koordinovať a umožňovať klinické štúdie o rekonvalescenčných plazmatických transfúziách uskutočňovaných v celej Európe. Pomôže to určiť nielen bezpečnosť a účinnosť takejto liečby, ale aj lepšie pochopiť, ktorí pacienti môžu dostať transfúziu a akým spôsobom, ako aj to, ako by sa mala testovať a vyberať krv od darcov krvi, aby bol zaručený ten najlepší výsledok liečby.