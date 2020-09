Poriadna posila druholigového tímu: Do Levíc mieri syn švédskej legendy

Účastník druhej najvyššej hokejovej súťaže HK Levice angažoval 26-ročného útočníka Henrika Samuelssona.

Vizitku syna švédskej legendy Ulfa Samuelssona zdobia najmä titul majstra sveta z MS hráčov do 18 a víťazstvo v Memorial Cupe. "Zmluvu už má podpísanú. Prísť by mal asi 18. septembra," uviedol predseda Výkonného výboru HK Levice Marcel Ozimák pre TASR.

Samuelsson mal v ročníku 2020/2021 pôsobiť v kazašskej Karagande, ale napokon sa objaví v Slovenskej hokejovej lige. Na jeho príchode má zásluhu krátke účinkovanie Ozimáka v Kazachstane. "Mal som ponuku trénovať Karagandu, no po dvoch týždňoch som sa z rodinných dôvodov vrátil domov. Za tie dva týždne som stihol spoznať aj Henrika, ktorý ukázal, že je veľmi šikovný hokejista. V tíme si však ako legionár nevybojoval miesto v prvej formácii a tak si hľadal nové pôsobisko. On je konštruktívny hokejista, no nemal vedľa seba vhodných spoluhráčov a myslím si, že na to doplatil," prezradil Ozimák pre TASR.

Henrik Samuelsson bol v roku 2012 prvou draftovou voľbou Phoenixu Coyotes, ktorý po ňom siahol z 27. miesta. Za "kojotov" odohral v NHL tri zápasy, zvyšok zámorskej kariéry strávil v nižších súťažiach, najmä v AHL. V roku 2019 zamieril do Veľkej Británie a v ročníku 2019/2020 odohral za Manchester Storm 31 zápasov s bilanciou 5 gólov a 7 asistencií. "Bol súčasťou americkej reprezentácie do 17 a 18 rokov, má typické návyky zámorských hráčov. Podpísal s nami zmluvu na celú sezónu, ale ak potvrdí svoje kvality a bude predvádzať fantastické výkony, tak mu nebudeme brániť v odchode. V prvom rade však musí prísť a ukázať kvality. V našom tíme chceme dávať priestor najmä mladým slovenským hráčom, no aj tí musia byť doplnení o niekoľko skúsenejších. Od Samuelssona očakávam, že potvrdí to, čo som o ňom zistil v Kazachstane," poznamenal Ozimák.

Samuelssonov otec Ulf je legenda švédskeho hokeja. V rokoch 1991 a 1992 získal s Pittsburghom Stanleyho pohár a v NHL odohral celkovo 1212 zápasov. V nich získal 366 kanadských bodov, no preslávila ho najmä tvrdá hra, za ktorú dostal 2741 trestných minút. Nastupoval za Hartford, Pittsburgh, New York Rangers, Detroit a Philadelphiu.