Koronavírus opäť nabral na sile: Rakúsko sprísňuje opatrenia, zaradíme nášho suseda na zoznam červených krajín?

Rakúsko od pondelka opäť sprísni reštrikcie týkajúce sa nosenia tvárových rúšok a dodržiavania spoločenského odstupu na verejných podujatiach a v reštauráciách.

Avizované opatrenia, ktoré v piatok podľa tlačovej agentúry Reuters oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz, sú reakciou na zrýchľujúce sa šírenie koronavírusovej pandémie v tejto alpskej krajine.

Nosenie rúšok bude povinné v obchodoch, vo všetkých druhoch hromadnej dopravy a v školách mimo tried. Súkromné podujatia konané vnútri budú obmedzené na maximálne 50 účastníkov a vonkajšie na 100 osôb. Profesionálne organizované akcie so sedením môžu mať vnútri najviac 1500 účastníkov a vonkajšie 3000.

Denné prírastky nákazy koronavírusom, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, rastú v Rakúsku od konca júna, pričom vo štvrtok úrady zaznamenali 644 nových prípadov infekcie - najviac od konca marca, keď počiatočná vlna slabla vďaka celoštátnemu obmedzeniu pohybu obyvateľstva.

"Práve preto, že leto sa vyvíjalo dobre a ľudia teraz nedokážu celkom uveriť opätovne stúpajúcim číslam, obraciam sa na všetkých s tým, aby sme spoločne brali túto situáciu vážne," povedal Kurz na tlačovej konferencii.

Rakúska metropola Viedeň zostane v rámci takzvaného semaforového systému naďalej v žltej zóne, a to napriek narastajúcemu počtu nakazených osôb, pre ktorý jej hrozilo preradenie do oranžového, tretieho stupňa. Oznámila to vo štvrtok príslušná komisia zodpovedná za systém monitorujúci stav šírenia nákazy.

Semaforový systém výstrah upozorňujúci na situáciu šírenia nákazy má štyri stupne. Zelená farba predstavuje nízke riziko nákazy, žltá stredné, oranžová vysoké a červená veľmi vysoké.

Do žltej zóny pribudnú od piatka tirolské mestá Innsbruck a Schwaz, ako aj dolnorakúske okresy Korneuburg a Wiener Neustadt. V žltej zóne zostávajú naďalej zaradené mesto Graz a okres Kufstein v Tirolsku.

Do zelenej zóny sa, naopak, znova dostane mesto Linz ležiace v spolkovej krajine Horné Rakúsko. Odporúčanie na preradenie do zelenej zóny dostal aj okres Freistadt, kde sa predtým objavilo ohnisko nákazy v súvislosti s tamojšou mešitou.

Pred tlačovou konferenciou pandemickej komisie prezradil štátny tajomník Martin Klus, že Slovensko zvažuje zaradenie Rakúska a Česka medzi červené krajiny. Taký bol predbežný výsledok rokovania konzília odborníkov. Definitívne rozhodnutie ale závisí od pandemickej komisie.