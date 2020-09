V Premier League sa chystajú na nový ročník: Otázkou číslo jedna ostávajú prázdne tribúny

Úvodnými štyrmi zápasmi 1. kola odštartuje v sobotu nový ročník anglickej futbalovej Premier League.

Titul obhajuje FC Liverpool, ktorý ho získal po dlhých tridsiatich rokoch. Konkurovať mu chce najmä Manchester City, ktorý v minulej sezóne zaostal za šampiónom o priepastných 18 bodov, letné prestupové obdobie najvýraznejšie využila a masívne zbrojila londýnska Chelsea. Nováčikmi sú Leeds United, West Bromwich Albion a Fulham so slovenským brankárom Marekom Rodákom. Okrem neho bude mať slovenský futbal zastúpenie aj v osobe ďalšieho brankára Martina Dúbravku, opory Newcastlu United.

Nový ročník by mal vyvrcholiť budúci rok v máji, od októbra by sa na štadióny mohol vrátiť obmedzený počet divákov. Kým BBC či denník The Guardian favorizujú na titul obhajcu, renomovaný magazín Four Four Two považuje za horúceho kandidáta na trofej City. Manchesterský klub túži po náprave vlaňajšej sezóny a návrate na ligový trón po ročnej odmlke. V jeho prospech hovorí aj väčšia aktivita na prestupovom trhu. "Citizens" dúfajú, že holandský obranca Nathan Aké, ktorý prišiel za 41 miliónov libier z FC Bournemouth, pomôže vystužiť defenzívu. Smerom dopredu zverenci trénera Pepa Guardiolu veľa zlepšovať nepotrebujú, v predchádzajúcej sezóne nastrieľali 102 gólov. Otázne zostáva, ako City nahradí Davida Silvu, španielsky tvorca hry opustil klub po dekáde, počas ktorej získal štyri majstrovské tituly.Tréner Jürgen Klopp je presvedčený, že to stačí. "Jednou cestou k zlepšeniu mužstva sú prestupy, inou zasa spoločná tvrdá práca. Zlepšiť sa v tom, v čom sme dobrí, eliminovať prvky, v ktorých sme robili chyby. Aj o tom je futbal. Každý rieši iba prestupy, pritom o tréningoch nikto nehovorí," zdôraznil nemecký kouč. "The Reds" vstúpia do sezóny sobotňajším domácim zápasom s Leedsom (18.30).

Na najvyššie priečky pomýšľajú aj ďalší giganti. Chelsea mohutne investovala do posíl, cez leto na ne minula najviac v klubovej histórii - takmer 200 miliónov libier. Do tímu prišiel talentovaný stredopoliar Kai Havertz, ďalší nemecký reprezentant Timo Werner, šikovný stredopoliar Hakim Ziyech, obranca Ben Chillwell a skúsený stopér Thiago Silva. Manchester United doplňoval káder opatrnejšie a podpísal holandského stredopoliara Donnyho van de Beeka. Zároveň nevzdáva nádej na angažovanie mladého anglického reprezentanta Jadona Sancha z Dortmundu. Londýnsky Arsenal, posilnený rekordným triumfom v Pohári FA a úspechom v FA Community Shield, verí práci španielskeho kormidelníka Mikela Artetu. Ten vrátil do tradičného klubu radosť a odhodlanie, hráči sa vyslovili, že pod ním radi nastupujú. Arteta zohral aj zásadnú úlohu pri zotrvaní kľúčového strelca Pierrea-Emericka Aubameyanga, ktorý by mal čoskoro podpísať s "gunners" novú zmluvu. Netreba zabúdať ani na Tottenham, ktorý by mal odohrať prvú kompletnú sezónu pod Josem Mourinhom. Svojrázny portugalský tréner si dal za cieľ získať pre Spurs trofej, prvú od roku 2008, keď "kohúti" vyhrali Ligový pohár (EFL Cup). Zaujímavým spestrením súťaže budú nováčikovia. Leeds povedie srdciar Marcelo Bielsa, argentínsky kouč priviedol United do najvyššej anglickej súťaže po šestnástich rokoch.

Podľa predbežných plánov by to malo byť v októbri a v obmedzenom počte. V prípravnom zápase Brightonu s Chelsea na konci augusta bolo v hľadisku dva a pol tisíc divákov a ohlasy boli pozitívne. "Táto otázka je pre nás absolútne zásadná. Musíme dostať fanúšikov späť na tribúny a to čo najskôr. To je najdôležitejšia vec a priorita číslo jeden z hľadiska športového i finančného," povedal pre BBC šéf ligy Richard Masters.

Po koronavírusovej pauze zaviedlo vedenie súťaže prestávky na občerstvenie pre hráčov. Tímy sa vrátia k trom striedaniam namiesto piatich. Prvé kolo, ktoré vyvrcholí pondelkovými súbojmi Sheffield United - Wolverhampton a Brighton - Chelsea, sa nedohrá kompletné. Zápasy Manchestru United v Burnley a Manchestru City s Aston Villou odložili, aby mali oba manchesterské kluby, ktoré zasiahli do neskorších fáz európskych pohárových súťaží, dostatočný čas na regeneráciu a prípravu pred úvodnými duelmi sezóny.

sobota 12. septembra13.30 Fulham - Arsenal16.00 Crystal Palace - Southampton18.30 Liverpool - Leeds21.00 West Ham - Newcastlenedeľa 13. septembra15.00 West Bromwich - Leicester17.30 Tottenham - Evertonpondelok 14. septembra19.00 Sheffield United - Wolverhampton21.15 Brighton - Chelsea