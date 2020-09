Endorfíny nás robia šťastnými, mozog si vyrába vlastnú drogu

V náročnom koronaobdobí si mnohí z nás uvedomili, akú dôležitú úlohu v živote človeka by mal zohrávať šport v rámci prevencie a posilnenia imunity. Existuje však aj závislosť na športe? Ako sa prejavuje? Prečo sa čoraz častejšie skloňuje téma duševného zdravia aj v športe?

Profesionálni športovci zažívali náročné časy, keď prakticky zo dňa na deň sa im začiatkom jari zastavil súťažný život. Museli prehodnotiť veľa vecí, zmeniť tréningové plány. Zmena však nastala v bežnej rutine každého z nás. Ten, kto objavil počas náročného obdobia čaro športu, si dnes môže povedať, že vyhral. „Pohybová aktivita nám zlepšuje mentálne zdravie. Platí to vo vrcholovom športe, ale aj v bežnom živote. Začiatočníci, ktorí s pohybom začínajú, sa z úvodu trápia, lebo ich všetko bolí. Časom si však uvedomia, že telo vyplavuje hormóny – endorfíny. Tie nás robia šťastnými. Je to naša vlastná droga, ktorú si vytvára mozog. Všetci chceme byť šťastní a práve pohybová aktivita nám ju vie dodať. Problémom je, keď človek neodhadne svoje sily a prepáli to. Preto treba začať postupne, žiadne preťažovanie sa. Aj menšia záťaž dokáže vyplaviť endorfíny,“ hovorila v Olympijskom podcaste Slovenského olympijského a športového výboru prezidenta Slovenskej asociácie športovej psychológie Michala Bednáriková, jedna z rečníčok na unikátnej konferencii SPORT (R)EVOLUTION 2020.

Otvoriť galériu Zdroj: SOŠV

Pohybové aktivity sú základom fyzického i psychického zdravia. Pri telesných činnostiach je potrebné stanoviť si vlastné ciele, nepozerať sa na suseda, koľko a ako cvičí. „Ak sa niekto nehýbe vôbec a zrazu má aktivitu hoci len na 20 minút, je to o 20 minút viac ako včera. Aj to už stačí, aby sa vyplavovali endorfíny a cítili sme sa šťastní. Postupom času si začneme pridávať, hýbať sa viac, čím si budujeme pevnejšie a silnejšie telo. Navyše, pri cvičení človek dobre vypne mozog, čo je ďalším pozitívom,“ doplnila v Olympijskom podcaste, ktorý nájdete vo svojich podcastových aplikáciách, Michala Bednáriková.

Viac o téme duševného zdravia prezradí 16. septembra spoločne s uznávaným psychiatrom a psychoterapeutom Martinom Ondrejkovičom na unikátnej online konferencii Slovenského olympijského a športového výboru SPORT (R)EVOLUTION

Michale Bednárikovej i Martinovi Ondrejkovičovi navyše budete môcť prostredníctvom špeciálnej platformy položiť otázku aj vy.

O čom bude Michala Bednáriková a Martin Ondrejkovič hovoriť na SPORT (R)EVOLUTION 2020?

- Je možné dbať rovnako na výkon aj na osobnú pohodu?

- Ako to vidia tréneri našich športových hviezd?

- Ako sa prejavuje závislosť na športe u vrcholových a u rekreačných športovcov?

- Zdravý duch, zdravé telo – prečo je téma duševného zdravia stále aktuálnejšia aj v športe?

Viac informácií sa dozviete na www.sportrevolution.sk.

