Ďalšia hrozba pre Tokio: Odborník varuje pred nebezpečnou kombináciou

Japonský profesor z lekárskej univerzity Hjógo varuje pred nebezpečnou kombináciou očakávaných horúčav a prípadných rúšok na olympijských hrách v Tokiu.

Ak by si účastníci museli za rok kvôli riziku nákazy koronavírusu chrániť dýchacie cesty, mohlo by to pre nich podľa Masudžiho Hattoriho mať vážne zdravotné následky.

Hattori tvrdí, že rúška v horúčave a vysokej vlhkosti môžu byť nebezpečné. "Zakrývajú ústa, takže pre telo je ťažšie kompenzovať horúco, čo zvyšuje riziko infarktu," upozornil expert pre agentúru Kjódó.

To bolo pred vypuknutím pandémie covidu-19 považované za najväčšiu hrozbu hladkého priebehu olympijských súťaží. Napríklad tribúna pri kanáli pre súťaže veslárov a kanoistov je zakrytá strechou pred ostrým slnkom len z polovice.

Skôr usporiadatelia pri testovacích pretekoch skúšali aj ďalšie opatrenia, ako napríklad stany pre fanúšikov alebo rozprašovanie vodnej hmly, ale koronavírus ďalšie súťaže nepripustil. Nie je tak jasné, ako to bude reálne vyzerať v kombinácii až štyridsaťstupňovými horúčavami a rúškami.

Podobný problém riešili zodpovedné orgány v súvislosti s návratom japonských školákov do lavíc. V tomto prípade ministerstvo školstva uprednostnilo ochranu pred teplom a vyzvalo školy, aby v prípade veľkej horúčavy dovolili žiakom rúška odložiť.

Hattori preto vyzval, aby sa japonskí usporiadatelia vedľa koronavírusu vrátili aj k hrozbe horúčavy.poznamenal.