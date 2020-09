V súťažno-zábavnej šou Záhady tela bude tentokrát poriadne horúco. Jedným zo súťažiacich bude hokejista Marián Gáborík a reč príde na športovcov a sex pred zápasom! To nenechalo chladnou ani herečku Jiřinu Bohdalovú, ktorá dala známemu športovcovi otázku priamo na telo! Ako to dopadlo? To sa dozviete v našom videu. A vy si rozhodne nenechajte ujsť premiérovú časť relácie Záhady tela s Mariánom Gáboríkom, Martinom Dejdarom, Jiřinou Bohdalovou a Vojtechom Artzom už v sobotu o 20.30 na Jednotke.