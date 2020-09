Vzrušujúci objav technikov pri kontrole kábla: V hlbinách našli vrak nacistického krížnika

Vrak nemeckého krížnika Karlsruhe, ktorý bol v službe prevažne v období nacizmu a v roku 1940 sa po zásahu torpédom potopil pri pobreží Nórska, náhodou objavili v hĺbke 490 metrov počas kontroly podmorského silnoprúdového kábla.

"Občas natrafíme na historické pozostatky, ale ešte nikdy som nenašiel nič také vzrušujúce ako toto," uviedol vo štvrtok pre tlačovú agentúru AFP Ole Petter Hobberstad, hlavný technik nórskej štátnej spoločnosti Statnett. Krížnik s dĺžkou 174 metrov sa v druhej svetovej vojne zúčastnil na nacistickej invázii do Nórska.

Po tom, ako sa z tohto plavidla 9. apríla 1940 vylodili vojaci, krížnik zasiahla paľba nórskeho delostrelectva a následne ho torpédovala britská ponorka. Ťažko poškodenú loď nariadil jej kapitán úmyselne potopiť neďaleko prístavu Kristiansand na južnom cípe Nórska. Sonary spoločnosti Statnett pred tromi rokmi detegovali neznámy vrak v blízkosti podmorského silnoprúdového kábla vedúceho medzi Nórskom a Dánskom, ale spoločnosť vtedy nemala čas na jeho ďalšie skúmanie.

Koncom júna tohto roku však bol do danej oblasti po búrke vyslaný tím na kontrolu kábla, pričom sa vykonala aj inšpekcia vraku pomocou diaľkovo ovládaného podmorského zariadenia. To, že ide o vojnovú bojovú loď, prezradili kanóny a nacistické symboly. Identitu krížnika potvrdilo nórske Námorné múzeum (Marinemuseet). Krížnik postavili v lodeniciach v meste Kiel na severe Nemecka, do služby ho uviedli v roku 1927.