Je toto možné?! Pozrite, ako vyzerá česká modelka v 6. mesiaci tehotenstva

Krásna česká modelka Tereza Jelínková je v požehnanom stave.

Dieťa privedie na svet dlhoročnému partnerovi Michalovi, s ktorým sa pred desiatimi rokmi zoznámili a pred dvoma vzali. Teraz budú rodina! ,,Som v šiestom mesiaci," prezradila pre super.cz.

Ako píše český portál, nebyť tohto priznania, málokto by si to všimol. Tereza má totiž takmer ploché bruško. ,,Je pravda, že si to nikto zatiaľ nevšimol. Ani pri práci to dokonca nikto nespoznal a tom šla trikrát predvádzať plavky na prehliadky. Dokonca aj rodičom sme to povedali len pred dvoma týždňami,“ prekvapuje kráska.

Pohlavie bábätka zatiaľ s manželom nevedia, lebo sa chcú nechať prekvapiť. Mená majú pripravené, zatiaľ si ich však nechávajú pre seba. ,,Pre dievčatko mám vybrané meno už desať rokov a potom nám došlo, že by sme mali mať aj pre chlapčeka. To bolo ale ľahké, pretože sa nám v kalendári páčilo len jedno,“ prezradila Tereza, ktorá roky pôsobila ako modelka v zámorí.