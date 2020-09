Rodičom sa vytratil ich 14-mesačný synček: Po tom, čo nasledovalo, stratili chuť žiť

Prišla o to najcennejšie! Mamička zdieľala srdcervúce video so svojím synčekom († 14 mes.), o ktorého prišla pri autonehode.

Spencer Roberts mal zase prvé krôčiky, keď ho vonku zrazilo auto. Na videu pred tragédiou vidno, ako sa chlapček prechádza po rodinnom dome v austrálskom meste Bendigo, štát Victoria. Spencer si na záberoch skúša nové značkové topánky a popritom sa chichoce.

"Kráčaš? Kráčaš vo svojich nových topánkach? Kráčaj ako normálny chlapec," počuť vo videu Spencerovho otca Brada Robertsa. Synček sa pozrie na tatove nové topánky a snaží sa ich dostať do krabice. O pár hodín neskôr sa život rodiny zmení na nočnú moru.

K osudnému momentu došlo okolo 19.30 h. 56-ročný vodič si najprv myslel, že zrazil zviera. Okamžite vyskočil z auta, aby zistil, že pod kolesami jeho auta je kriticky zranené 14-mesačné dieťa. Spencera previezli do nemocnice, kde svojim zraneniam podľahol.

Polícia potvrdila, že vodič, ktorý bol na ceste domov, neprekročil rýchlosť ani nebol pod vplyvom omamných látok, a nebude ani obvinený. Muž je podľa medializovaných informácií natoľko otrasený, že už nikdy nebude šoférovať. Priatelia zrútených rodičov len uviedli, že obaja sú mimo a príliš rozrušení na to, aby hovorili.

"Všetci sme veľmi šokovaní. Stacey je úplne bez seba. Zatiaľ to nie je skutočné. Bola to úplná náhoda," uviedla pre Herald Sun Gemma Douglasová. Zúfalá mama nakoniec prehovorila cez sociálnu sieť. "Nikdy som nestretla dieťa, ktoré je stále šťastné! Zaplakal, len keď bol hladný alebo unavený. Plače, len keď si ublíži, tie jeho krokodílie slzy. Navždy by som mohla sledovať tvoj smiech," znie srdcervúci status Stacey, ktorý dopĺňajú zábery jej anjelika.