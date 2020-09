Viedeň eviduje nárast nakazených: Napriek tomu zostáva v žltej zóne

Rakúska metropola Viedeň zostane v rámci takzvaného semaforového systému naďalej v žltej zóne, a to napriek narastajúcemu počtu prípadov osôb nakazených koronavírusom, pre ktorý jej hrozilo preradenie do oranžového, a teda tretieho stupňa.

Informovala o tom vo štvrtok večer agentúra APA s odvolaním sa na príslušnú komisiu zodpovednú za semaforový systém monitorujúci stav šírenia nákazy.

Semaforový systém výstrah upozorňujúci na situáciu šírenia nákazy má štyri stupne. Zelená farba predstavuje nízke riziko nákazy, žltá stredné, oranžová vysoké a červená veľmi vysoké.

Do žltej zóny pribudnú od piatka tirolské mestá Innsbruck a Schwaz, ako aj dolnorakúske okresy Korneuburg a Wiener Neustadt. V žltej zóne zostávajú naďalej zaradené mesto Graz a okres Kufstein v Tirolsku.

Do zelenej zóny sa, naopak, znova dostane mesto Linz ležiace v spolkovej krajine Horné Rakúsko. Odporúčanie na preradenie do zelenej zóny dostal aj okres Freistadt, kde sa predtým objavilo ohnisko nákazy v súvislosti s tamojšou mešitou.

Komisia ďalej odporučila, aby pre verejné podujatia platili pravidlá, aké stanovuje žltá zóna: maximálne 5000 ľudí vo vonkajších priestoroch a najviac 2500 ľudí vo vnútri. Sprísnenie opatrení by sa malo dotknúť aj povinného nosenia rúšok, ktoré by sa v rámci celého Rakúska malo rozšíriť do všetkých uzavretých priestorov. Detaily majú byť zverejnené na piatkovej tlačovej konferencii.

V Rakúsku hlásili od stredy (16.00 h) do štvrtku rovnakého času 716 nových infikovaných, ako vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva. Len vo Viedni pribudlo za posledných 24 hodín 387 nových prípadov. Aktívnych prípadov registrujú v krajine momentálne 4456. V nemocniciach je hospitalizovaných 205 ľudí; 39 z nich leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti, napísala spravodajská stanica ORF.

Pozitívne testovaných bolo v Rakúsku doteraz 31.368 osôb, pričom bolo vykonaných 1.303.030 testov. Ochoreniu COVID-19 v krajine podľahlo 729 pacientov.