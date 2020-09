Žena prešla obrovskou zmenou výzoru: Zo sympatickej bacuľky sexi blondínka

Žena s pôvodnou váhou 147 kilogramov schudla takmer 60 kg a úplne zmenila svoj výzor po tom, čo ju nepustili na atrakciu v zábavnom parku, pretože bola príliš ťažká.

Alexis Green (28) po ukončení strednej školy bojovala so svojou váhou. Roky práce v pohostinstve, kde bolo dostatok jedla, ju priviedli až ku konfekčnému číslu 26. „Vždy som bola väčšie dievča, ale väčšinu svojej váhy som nadobudla po strednej škole. Neustále som žúrovala a jedla všetko. Nepomohlo mi ani to, že som pracovala v reštaurácii aj s nie najzdravším jedlom,“ uviedla Alexis pre DailyMail.

V rokoch 2014 až 2016 pribrala cez 45 kg a mala pocit, že nemá nad osobou, ktorou sa stala, nijakú kontrolu. Nemala sa preto rada a akékoľvek narážky na svoju váhu zo strany iných okamžite prekrývala humorom.

Zlom pre Alexis nastal v Universal Studios v Hollywoode. Potom, čo viac ako hodinu čakala v rade na horskú dráhu, ju obsluha zobrala bokom, aby zistila, či vôbec môže na atrakciu. Jej priatelia stáli pred ňou, aby sa ostatní nemohli prizerať. Alexis napokon povedali, že je na jazdu príliš veľká. Úplne v rozpakoch a naštvaná, že jej váha pokazila deň nielen jej, ale aj jej priateľom, vedela, že musí schudnúť. „Tu som si uvedomila, že moja hmotnosť je záťažou a spôsobuje, že ani ostatní sa nezabávajú. Vedela som, že sa musím zmeniť, a aj to urobila,“ popisuje mladá žena začiatok cesty k novému životu.

Rozhodla sa podstúpiť gastrektómiu s vertikálnym rukávom, čo je postup, pri ktorom sa odstráni veľká časť žalúdka, aby sa znížila pacientova chuť do jedla. Alexis obdržala predoperačný plán, ktorý zahŕňal polročnú lekársky sledovanú diétu aj návštevu psychológa, aby sa zabezpečilo, že bola psychicky pripravená na zmeny na svojom tele pred schválením operácie.

V marci 2018 išla pod nôž a do roka výrazne schudla. Teraz sa zmestí do veľkosti 10. Po operácii sa Alexis znovu naučila milovať samu seba. Teraz môže prekrížiť nohy, ľahko vstať a jazdiť na horských dráhach so svojimi priateľmi.

Po tom, čo dokázala, že si dokáže udržať váhu, podstúpila minulý mesiac v rámci svojej premeny ďalšie dve operácie. Alexis tak odstránili prebytočnú kožu. „Keď väčšina ľudí vidí fotografie pred a po, nemôžu ani uveriť, že som to predtým bola ja,“ uviedla. Stále si dopraje aj kalorické jedlá, všetko je však o rovnováhe. Teraz je z nej pozitívnejší a šťastnejší človek, ktorý môže robiť všetko, čo chce bez obmedzení.