Richard spočiatku skleróze pomáhal

Zdrvujúcu správu o svojej diagnóze sa dnes 35-ročný Richard zo Sielnice dozvedel pred jedenástimi rokmi. Úprimne priznáva, že skleróze multiplex chcel najprv „pomôcť“ – alkoholom a drogami.

Nevyspytateľné ochorenie, ktoré bez jasnej príčiny postihuje práve mladých ľudí, sa u Richarda začalo prejavovať v januári 2009 problémami so zrakom. „Začal som vidieť dvojmo a rozmazane. K tomu sa pridružila takzvaná opilecká chôdza,“ spomína s odstupom času.

Mladý muž vyhľadal praktickú lekárku. Nasledovali vyšetrenia u špecialistov – očné, neurologické, imunológia, CT, MR mozgu, lumbálna punkcia. Po pol roku lekári stanovili diagnózu: skleróza multiplex, nazývaná aj roztrúsená skleróza. Ochorenie, ktoré neraz pacienta posadí na invalidný vozík. „Začiatky boli veľmi ťažké a popravde som sa s tým doteraz úplne nevyrovnal. Skôr som sa snažil zničiť alkoholom a drogami,” hovorí Richard úprimne.

Rozhodnutie, že sa postaví proti chorobe, ktorá ničí jeho organizmu, prišlo až po čase: „Jedného dňa, keď som si myslel, že už je so mnou koniec a budem to mať za sebou, som precitol a objavil znovu túžbu žiť,” popisuje svoju skúsenosť spred niekoľkých rokov. A tak zmenil životosprávu, prestal piť a fajčiť, upravil jednačiek a začal s cvičením. Pretože práve aktívni pacienti majú väčšiu šancu vyhnúť sa nepríjemným komplikáciám, ktoré sprevádzajú “eresku”, ako pacienti v skratke nazývajú roztrúsenú sklerózu.

„Chcel som sa začať venovať nordic walkingu. Ale v mojom súčasnom stave som rád, ak prejdem dva až tri kilometre a doslova mi neodpadnú nohy,“ pokračuje Richard v rozprávaní o ťažkostiach, ktoré sprevádzajú jeho život. Okrem únavy medzi ne patria aj bolesti kĺbov, tuhnutie svalov či neistota pri chôdzi.

Pomohli by mu aj joga aj plávanie. Tu však už narazil na problém, a tým sú peniaze. Vstupy na plaváreň ani kurzy jogy nie sú zadarmo a mladý muž si ich z invalidného dôchodku popri iných výdavkoch nemôže dovoliť. Richard sa preto rozhodol pre investíciu do stacionárneho bicykla, ktorá je pre neho zároveň zdravotníckou pomôcku. Požiadal svoju zdravotnú poisťovňu, či by mu pomôcku nepreplatila. Zapojil sa do programu, ktorý pomáha chorým a hendikepovaným ľuďom - Bojovníci za zdravie a dnes je majiteľom stacionárneho bicykla. „Pri mojej diagnóze sa veľmi nedá hovoriť o zlepšení, skôr o udržaní aktuálneho stavu. Napriek tomu môžem povedať, že dnes mám lepšiu kondičku ako kedykoľvek predtým,” uzatvára Richard, ktorý naďalej statočne bojuje so svojou diagnózou.

Pochvaľuje si napríklad, že vďaka tréningu na stacionárnom bicykli dnes zvláda aj dlhšie výlety a turistiku, ktorá bola predtým pre neho nedostupnou métou. Priaznivejší zdravotný stav mu dokonca umožnil zamestnať sa v chránenej dielni.

Projekt Bojovníci za zdravie

Unikátny grantový program Bojovníci za zdravie pripravila pre svojich poistencov zdravotná poisťovňa Dôvera. Ak máte vy, vaše dieťa, rodič či priateľ zdravotný problém, no liečbu nie je možné zo zákona hradiť z verejného zdravotného poistenia, je tu riešenie, ktoré využil aj Richard.

Program pomohol už viac ako tisícke poistencov z celého Slovenska, ktorí dokopy získali finančné príspevky vo výške takmer 1,3 milióna eur.

Stačí vyplniť elektronickú prihlášku na stránke www.bojovnicizazdravie.sk v čase od 2. septembra do 6. októbra a máte možnosť získať peniaze na absolvovanie zákroku, špeciálnej liečby, rehabilitácie alebo úhrady lieku či zdravotníckej pomôcky.