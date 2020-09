Ich výsledky sú tragické: Slovenský klub dostal v dvoch zápasoch sedemnásť gólov

Hokejisti HC Mikron Nové Zámky zvíťazili vo štvrtkovom zápase premiérového ročníka Tipsport Kaufland Cupu v B-skupine na ľade HK Skalica vysoko 9:2.

V druhom dueli skupiny sa od 18.00 h stretli HK Nitra a Slovan Bratislava.

Pre Skalicu ide o druhý debakel v poradí. Počas prvého kola Kaufland cupu vysoko prehrali aj so Slovanom Bratislava - 0:8. Po dvoch zápasoch novej súťaže tak na ich konte svieti skóre 2:17.

Pred zápasom hokejisti tak ako aj na iných zimných štadiónoch vyjadrili búchaním hokejok o ľad protest proti prístupu štátu k slovenskému hokeju v čase pandémie. V úvodných 30 sekundách sa nevenovali hre, ale spoločne so spoluhráčmi takto vyjadrili svoj nesúhlas. Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) zároveň vyzýva aj ďalších športovcov, aby počas svojich zápasov či súťaží podporili kritiku kompenzačných formátov pre športové subjekty.

Pohárová súťaž, v ktorej štartujú slovenskí účastníci najvyššej súťaže a päť klubov Slovenskej hokejovej ligy, je spestrením prípravného obdobia. Šestnásť účastníkov rozdelili do štyroch základných štvorčlenných skupín, v každej je minimálne jeden tím z SHL. Mužstvá odohrajú v základných skupinách po tri stretnutia. Do play off postúpia z každej základnej skupiny dva najlepšie tímy.

Tipsport Kaufland Cup

B-skupina:

HK Skalica - HC Mikron Nové Zámky 2:9 (1:3, 0:3, 1:3)

Góly: 11. Muráň, 57. Klučiar - 4. Jurík, 12. Bajtek, 15. Seppanen, 30. Västilä, 36. Jurík, 38. Obdržálek, 43. Drtina, 52. Holovič, 53. Bajtek