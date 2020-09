Modelka je závislá na plastických operáciách: Uvidíte ju v celej kráse, zapadne vám slina

Dvadsaťdvaročná modelka šla pod nôž prvýkrát v roku 2018, keď mala 19 rokov. Dnes už ich má za sebou niekoľko a tvrdí, že je so sebou absolútne spokojná - a plánuje ďalšie.

Keď sa Amber Mayy opýtate, prečo sa tak zamilovala do prerábok vlastného tela, dostanete jednoduchú odpoveď: „Mala som poruchy príjmu potravy, držala som diéty a prenasledovali ma všetky bežné neistoty ohľadom mojho vzhľadu, ktorým sú v dnešnej dobe vystavené dospievajúce dievčatá - ale dnes som najšťastnejšia. Z plastickej chirurgie môže vzniknúť veľa dobrého - a som toho dôkazom,“ uviedla pre Sun.

Amber ale najskôr nemala v pláne podstúpiť plastické operácie. Všetko sa to začalo tak, že schudla. Zmenšili sa jej ale aj prsia, a tak podstúpila svoju prvú plastickú operáciu - zväčšenie hrudníka. Tento zákrok u nej spustil reťazec ďalších plastík. Modelka si dala opäť zväčšiť prsia, vyplniť pery, zväčšiť zadok, upraviť nos. Okrem toho podstúpila aj liposukciu a viaceré vstreky botoxu - a to všetko stihla do svojich 22 rokov. Amber počíta, že na svoje telo minula najmenej 40 000 libier (43 672 eur).

V januári 2019 bola dokonca Amber, ktorá žije v Anglicku, ochotná kvôli plastike pŕs odcestovať do Belgicka, kde bol lekár pripravený použiť oveľa väčšie implantáty - také, ktoré vo Veľkej Británii nie sú povolené.

Mladá modelka zatúžila potom stať sa modelkou a úpravy na zovňajšku jej k tomu dopomohli - po plastikách sa počet jej sledovateľov na Instagrame začal výrazne zvyšovať. Dnes má už viac ako 114 000 sledovateľov. "Nie som hlúpa. Viem, že je to fetiš, keď muži fantazírujú nad mojím poprsím. Moje telo milujú tak veľmi, že mi dokonca ponúkajú, že mi zaplatia za ďalšiu operáciu," tvrdí Amber.

Za posledné tri roky podstúpila umelá bábika sedem kozmetických chirurgických zákrokov. Amber však veľmi dobre vie, čo robí. "Za peniaze, ktoré som zarobila za modeling a od fanúšikov, ktorí mi platia za to, že s nimi komunikujem, som si kúpila vlastný dom," vyvetľuje.

Amber si ale uvedomuje, že to, čo robí, prerástlo do závislosti. "Je to návykové, akonáhle začneš, je ťažké prestať," uviedla. Modelka tiež postrehla, že v USA majú pre jej výzor väčšie pochopenie, dokonca sa jej počas pobytu v L.A. párkrát stalo, že sa ženy chceli jej pŕs dotknúť, s čím bola úplne v poriadku.

Budúci rok Amber plánuje ďalšie chirurgické zákroky. Operácie väčšinou podstupuje v Turecku. "Nemyslím si, že by na tom, čo robím, bolo niečo zlé. Nikomu tým neubližujem,“ dodáva modelka.