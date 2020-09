Ako dodržiavajú opatrenia počas korony v podnikoch? Takto (ne)nosia rúška čašníci!

Niektorí nariadenie svedomito dodržiavajú, iní už menej. Počty nakazených v druhej vlne pandémie koronavírusu v posledných dňoch atakujú trojciferné čísla, preto kompetentní pravidelne apelujú na nosenie rúšok.

V rámci verejného stravovania obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška. Nový Čas sa preto bol pozrieť vo viacerých podnikoch na Slovensku, či čašníci toto pravidlo dodržiavajú. A kým niekde ich majú na tvári tak, ako treba a bez problémov aj povedia prečo, inde si s ich riadnym nasadením až takú hlavu nelámu...

Zemianska kúria, Liptovská Štiavnica

Čašníčka Mária (28) Liptovská Štiavnica, Zemianska kúria

Mladá dievčina obsluhuje zákazníkov v reštaurácii Zemianska kúria v Chalúpkove v Liptovskej Štiavnici. „Rúško nosím tak, aby mi zakrývalo ústa aj nos, keď je raz také nariadenie, treba ho dodržiavať, ide predsa o naše zdravie aj o zdravie našich zákazníkov,“ vraví Mária (28).



Staničný pivovar, Košice

Čašníčka Veronika (24) Košice, Staničný pivovar

Čašníčka vraví, že nosiť rúška počas šichty nie je vždy med lízať, no rešpektuje nariadenia. „Rúška sa mi nosia veľmi zle, nedá sa cez to dýchať, hlavne, keď obsluhujeme vonku a je horúco. Beriem to ale ako dôležité, že sa vzájomne chránime, ale je to naozaj ťažké, keď sme v tom v pohybe nonstop aj 12 hodín denne,“ vraví.



Staničný pivovar, Košice

Čašník Lukáš (30) Košice, Staničný pivovar

„Rúška v prevádzke nosíme všetci nasadené aj na ústach a nose. Pre bezpečnosť nás a zákazníkov je to dobré,“ vysvetľuje Lukáš (30) z košického Staničného pivovaru. „Od dátumu, keď vláda SR vyhlásila povinnosť nosenia rúšok v reštauráciách, zamestnanci Staničného pivovaru toto nariadenie rešpektujú v plnej miere. Celý čas vo vnútorných priestoroch aj na terase nosia rúška s logom nášho podniku, samozrejmosťou je pravidelná a častá dezinfekcia,“ uviedla Alžbeta Gajdošová Keruľová, hovorkyňa Stanice Košice. Do podniku sme sa vrátili aj nasledujúci deň, aby sme tieto tvrdenia skontrolovali. A naozaj - čašníci počas zmeny svedomito nosili rúška.

Bratislava, Le Bar a Wagamama Ani v prípade podniku Wagamama nemal čašník rúško nasadené, ako treba.

Prešli sme sa po promenáde pri obchodnom centre Eurovea a natrafili sme na podniky Le Bar a Wagamama, kde mali takmer všetci čašníci rúško pod bradou či nosom. Na otázku, prečo maju rúška pod nosom, sa odmietli vyjadriť a odkázali nás na manažérov prevádzok. „Mali by mať rúška nasadené, samozrejme, pokiaľ sú v styku s hosťom, či už je to na terase alebo, vo vnútri. Snažíme sa dať na to pozor, ale môže sa stať, že ho nemaju, tiež sú to len ľudia. Chodia nám sem kontrolovať aj policajné hliadky občas,“ vyjadril sa manažér Le Baru. Oslovili sme aj manažérku Wagamamy, odmietla sa však vyjadriť.

Rúška kontrolujú hygienici

„Kontroly v zariadeniach vykonávame s obmenou každý deň. V prípade podnetov a zistenia neplnenia nariadených opatrení sú kontroly vykonávané aj opakovane,“ uviedla Eva Gajancová, vedúca odboru hygieny výživy RÚVZ Košice. Ako dodala, v prípade zistenia neplnenia nariadených opatrení v kontrolovaných zariadeniach budú prevádzkovateľom týchto zariadení uložené pokuty. „V zmysle zákona správny orgán uloží pokutu vo výške do 20-tisíc eur,“ dodala Gajancová.