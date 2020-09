Hygienici pracujú po večeroch aj cez víkendy: Budú si nakazení obvolávať kontakty sami?!

Bijú na poplach! Regionálne úrady verejného zdravotníctva nemajú dostatok ľudí na to, aby stíhali obvolávať kontakty nakazených.

Zamestnanci pracujú neskoro do noci aj cez víkendy a vládu kritizujú na to, že nedostatok pracovníkov už niekoľko mesiacov ignoruje. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) navrhuje, aby si pozitívne testovaní sami obvolávali všetkých, s ktorými sa stretli. Nový Čas zisťoval, ako by niečo také vyzeralo v praxi.

Vo štvrtok pribudlo na Slovensku 178 nových prípadov a epidemiológovia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva majú plné ruky práce s dohľadávaním ich kontaktov. Najhoršia situácia je v hlavnom meste. Odborníci upozorňujú, že pracujú nad rámec svojho pracovného času a dlhodobo je to ťažko zvládnuteľné. Potvrdzuje to aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý však tvrdí, že ešte sa to dá stíhať.

„Situáciu v teréne v súčasnosti zvládame s tým, že naši odborní zamestnanci pracujú nad rámec bežného pracovného času, vrátane víkendov a sviatkov,“ povedala hovorkyňa Daša Račková. Úrad verejného zdravotníctva Novému Času vysvetľuje, že nedostatok zamestnancov sa snaži vyriešiť. „Vnímame potrebu posilniť kapacity úradov verejného zdravotníctva v SR (z dlhodobého hľadiska), táto požiadavka bola postúpená na ministerstvo zdravotníctva, ktoré rokuje v danej otázke s ministerstvom financií,“ dodala Račková.

Minister zdravotníctva Krajčí priznáva, že k zdecimovaniu hygienikov na Slovensku došlo v roku 2005. Tvrdí, že sa zanedbalo aj ich vzdelávanie, a preto nevie vyčarovať nových odborníkov. Navrhuje však iné riešenie, ktoré by hygienikom malo pomôcť. „Chceme zaviesť inštitút, že príde pozitívna sms správa a následne dotyčný človek bude sám telefonovať ľuďom, s ktorými sa stretol, a bude tieto reporty dávať elektronicky na regionálny úrad verejného zdravotníctva, tým pádom výrazne uľahčí prácu regionálnym úradníkom a zvýši sa ich kapacita,“ vysvetľuje Krajčí.

Dá sa na to spoľahnúť?

Ak by si nakazení sami dohľadávali kontakty, ponúka sa otázka, či sa na nich dá spoľahnúť. Krajčí totiž sám priznáva, že nie každý berie COVID-19 vážne a čelíme obrovskej dezinformačnej kampani. „Nemyslím si, že to je dobrý nápad. Budeme sa spoliehať na zodpovednosť ľudí, že obvolajú všetkých, s kým boli v kontakte? A aj keby to urobili, musíme sa spoliehať aj na to, že kontakty sa nahlásia na testy,“ netají svoje pochybnosti epidemiologička Alexandra Bražinová pre Denník N. Nový Čas oslovil Úrad verejného zdravotníctva s otázkami, ako by „samodohľadávanie“ vyzeralo v praxi. „Podrobnosti tohto návrhu sú predmetom odbornej diskusie epidemiológov,“ uviedla Račková.

V Česku idú na to podobne

Rekordné počty nakazených pribúdajú aj v Česku. Vo štvrtok to bolo 1 161 prípadov a deň predtým o tri viac. Hygienici rovnako ako u nás nestíhajú. Premiér Andrej Babiš chce tiež siahnuť po tzv. samotrasovaní, čiže vyhľadávaní kontaktov na vlastné riziko nakazeného. Ten ich však nemá obvolávať, ale len poskytnúť kontakty. „Pripravuje sa projekt samotrasovania, kde by ľudia, ktorí dostanú od laboratória správu, že sú pozitívni, v aplikácii vyplnia formulár a tie kontakty, a potom by to pre hygienu bolo ľahšie,“ skonštatoval.



Za nadčasy dostanú odmeny

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva

- Vláda vyčlenila financie pre „dohodárov“, ktorí by mali pomáhať regionálnym úradom verejného zdravotníctva s obtelefónovaním a s dohľadávaním kontaktov. Ide o prostriedky vo výške 165 600 € na financovanie dohôd o pracovnej činnosti s cieľom posilnenia kapacít ÚVZ a RÚVZ SR. Úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva zároveň boli poskytnuté finančné prostriedky v objeme 1 430 470 € na odmeny v priebehu augusta. Ministerstvo zdravotníctva zároveň do konca tohto roka plánuje zabezpečiť navýšenie osobných výdavkov zamestnancov ÚVZ a RÚVZ SR.

Vypomáhajú nám dohodári

Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva

- Epidemiológovia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva dokážu denne dohľadať do 400 kontaktov potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Zároveň denne dokážu zmanažovať rovnaký počet osôb prichádzajúcich z rizikových krajín, ktoré sú povinné prihlásiť sa po príchode na územie SR na príslušné RÚVZ v SR. ÚVZ SR a RÚVZ mali pridelené finančné prostriedky rozpočtovými opatreniami z Ministerstva zdravotníctva SR za účelom prijímania dohodárov ako nutnej výpomoci počas pandémie ochorenia COVID-19 - aj takýmto spôsobom sa na istý čas snažíme personálne posilniť naše rady.