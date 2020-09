Do prípadu Jozefa Chovanca († 38) zasiahla už aj prezidentka: Advokát o šanci rodiny vysúdiť odškodné

Dočká sa rodina spravodlivého vyšetrenia? Prípad smrti Jozefa Chovanca († 38) v Belgicku po zásahu polície stále vyvoláva otázniky.

Tamojšie orgány činné v trestnom konaní to riešia už od februára 2018, no stále nie je nič uzavreté. Najnovšie sa do celej kauzy vložila aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (47), ktorá chce do Belgicka poslať špeciálneho experta. Prezidentka hovorí, že podozrenie zo smrti Chovanca padá aj na policajtov, ktorí sa dopustili brutálneho zákroku v cele na belgickom letisku. „Odsudzujem všetky formy policajnej brutality, nech sa deje voči akémukoľvek človeku a občanovi ktorejkoľvek krajiny,“ povedala Čaputová.

Tvrdí, že od začiatku uvažovala nad tým, ako sa dá pomôcť rodine Jozefa Chovanca: „Navrhla som teda, prostredníctvom právnych zástupcov, rodine pána Chovanca možnosť, aby sa súčasťou expertného tímu v Belgicku stal aj slovenský expert. Rodina túto možnosť zvážila a rozhodla sa ju využiť.“ Následne chce ako hlava štátu požiadať belgickú stranu, aby túto žiadosť pozostalých zohľadnila. S manželkou Henrietou Chovancovou komunikovali len prostredníctvom právnikov. „Pretože išlo o právny krok, ktorý bolo treba starostlivo posúdiť v súlade s trestným procesom platným v Belgicku,“ uviedla Čaputová.



Vysúdia nejaké odškodné?

Róbert Bános, advokát

- Okrem nákladov spojených s pohrebom by mohli pozostalí žiadať aj tzv. náhradu nemajetkovej ujmy. Minimálna ani maximálna hranica výšky nemajetkovej ujmy nie je legislatívne vymedzená a žalobca môže v zásade požadovať akúkoľvek výšku. Následne je na rozhodnutí súdu, či a v akej výške prizná žalobcovi nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, všetko závisí od konkrétnych okolností prípadu.