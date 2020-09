Kool & the Gang stratil zakladateľa: Zomrel hudobník Ronald Bell († 68)

Cherish, Fresh či Celebration. Kto by nepoznal hity americkej funkovej kapely Kool & the Gang.

Jeden z jej zakladateľov Ronald Bell († 68) zomrel v stredu vo svojom dome. Skupina Kool & the Gang vznikla v New Jersey v roku 1964. Ronald Bell ju založil so svojím bratom Robertom, ktorý mal prezývku Kool, a s piatimi kamarátmi zo školy. Otec bratov Bellovcov bol profesionálny boxer, ale kamarátil sa s mnohými jazzovými hudobníkmi a tak mali obaja už od detstva blízko k muzike.

Boli však príliš chudobní na to, aby si Ronald mohol dovoliť kúpiť skutočné bubny. Učil sa preto hrať na plechovkách od farby. Podľa toho, ako boli naplnené, sa líšil ich tón. Až neskôr mu mama kúpila skutočné nástroje. Naučil sa tiež hrať na basgitare, ktorú si požičiaval od brata svojho kamaráta. Kapela je aktívna dodnes a Robert Bell ju stále vedie, hoci sa v nej vystriedalo až 29 muzikantov.

Obaja bratia konvertovali na islam. Robert si zmenil meno na Muhammad Bayyan a Ronald na Khalis Bayyan. Príčinu Ronaldovej smrti nezverejnili. Skonal vo svojom dome na Amerických Panenských ostrovoch. Manželka bola po jeho boku do poslednej chvíle.