Herec Huba o zosnulom oscarovom režisérovi Menzlovi († 82): Posledné roky sa len trápil

Uznával ho a obdivoval! V sobotu večer zomrel doma v kruhu rodiny na následky vážnych zdravotných problémov český oscarový režisér a herec Jiří Menzel († 82).

Posledné dni tak na umelca s láskou spomínajú jeho blízki spolupracovníci a kolegovia, ktorí ho poznali najlepšie. Jedným z nich je aj herec Martin Huba (77), ktorý s režisérom natočil jeho posledné dva filmy. Aká bola spolupráca s uznávaným velikánom, ktorým bezpochyby Menzel bol?!

Huba hral v posledných dvoch Menzlových filmoch Obsluhoval som anglického kráľa a Donšajni a medzi umelcami sa tak vytvorilo silné priateľstvo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„S Jirkom Menzlom sme mali mimoriadne srdečný vzťah. Každé stretnutie s ním malo svoju pointu. Nedala sa s ním prežiť chvíľa bez toho, aby to pre vás nemalo nejaký význam. On nikdy nementoroval, nepoučoval, nemal zdvihnutý prst a nekázal. Žil tak tvorivým spôsobom, že kdekoľvek ste sa spolu ocitli, či to bolo v taxíku, na obede, či pri práci na pľaci, vždy to bola pre mňa nesmierne cenná a príjemná skúsenosť.“



Pôžitkár a intelektuál

Režisér svoj život žil vo veľkom a naplno a aj diváci ho poznajú ako večne usmiateho intelektuála. „On nielen tvoril, ale aj svoj život žil tvorivo. To bolo na ňom veľmi pekné. Jirko Menzel bol človekom, ktorý v každej chvíli vedel nájsť jej poéziu. Stretnúť sa s ním bolo vždy veľké šťastie, či už pri práci alebo v súkromí. Jeho smrť je veľká škoda, stalo sa, čo sa stalo.“ Huba po správe o Menzlovej smrti však pocítil aj úľavu a spomína na umelcove posledné roky, ktoré sa niesli v znamení vážnych zdravotných problémov.

„My, ktorí sme poznali príbeh a zázemie jeho posledných rokov, tak sme mu tento odchod dopriali, pretože to jednoducho pre neho nebolo ľahké. Viete, ak sme vraveli, že každá chvíľa má svoju poéziu, tak poetická chvíľa Jirkovho odchodu trvala až príliš dlho. Myslím si, že je dobré, že už objavuje novú poéziu niekde vyššie.“ Menzlove posledné dni opísal pre Českú televíziu aj jeho herecký kolega Jiří Suchý, ktorý ho navštívil v júni medzi poslednými: „Moja posledná návšteva u neho bola pre mňa nešťastná. Videl som ho v nevľúdnom stave.“