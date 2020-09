Športovci v šou Milujem Slovensko prezradili nečakanú skutočnosť: Antidopingová komisia do nás liala pivo

V obľúbenej šou Milujem Slovensko nuda rozhodne nehrozí! To dokázali aj najnovší hostia, ktorí svojimi skúsenosťami rozosmiali všetkých účinkujúcich na natáčaní.

Do svojich tímov si kapitáni Adela Vinczeová (39) a Dano Dangl (45) tentoraz pozvali známych športovcov, ktorí sa podelili o detaily svojho netradičného života. Bývalá tenistka Daniela Hantuchová (37) s kolegami prezradila aj tajnú stratédiu antidopingovej komisie.

Piatková časť sa bude niesť v znamení zábavy. Proti sebe sa postavia známi športovci, ktorých si kapitáni Adela s Danglom vybrali. Tí začali okamžite rozprávať o svojom živote, ktorý je rozhodne zaujímavý.

Svojím rozprávaním však okrem prekvapenia aj poriadne rozosmiali. Moderátor Martin Nikodým sa najviac pobavil pri Danielinej historke s antidopingovou komisou. „Mňa raz prekvapili iba deň pred Vianocami. Mama im ihneď ponúkla napečené koláčiky a kávu. Som jej povedala, že takto budú chodiť každý deň,“ priznala so smiechom Hantuchová. Radoslav Rančík tiež neostal ticho a odhalil malé tajomstvo tejto náhodnej kontroly.

„Keď prídu z antidopingu a nedá sa ti vycikať, tak ti donesú aj basu piva a kávy, nech to ide rýchlejšie,“ prezradil zas niečo zo života športovca basketbalista. Do reči mu však ihneď skočil olympijský atlét Matej Tóth, ktorý poznamenal, že to len bolo. Dnes je alkohol na testoch už zakázaný.