Lekári neverili, že sa dožije 15 rokov, zúfalá žena chcela podstúpiť eutanáziu: Tento rok sa stal zázrak

Mala len 33 rokov, keď v televízii vyhlásila, že až nebude schopná kvôli vážnej chorobe ovládať telo, podstúpi v Švajčiarsku eutanáziu. Odvtedy uplynulo už takmer sedem rokov a jej život sa nečakane obrátil.

Jennie Thorntonová (40) žije od tohtoročnej jari život, o akom snívala. Nie vždy to však bolo tak. Celý život sa nemohla ani zasmiať, pretože to bolo pre jej pľúca príliš nebezpečné. V roku 2013 sa jej stav natoľko zhoršil, že musela používať invalidný vozík. V tom čase si ju pozvali do relácie This Morning v britskej televízii. Keď nemohla mať kontrolu nad svojim životom, chcela mať aspoň kontrolu nad svojou smrťou. Celému národu v televízii oznámila, že je rozhodnutá podstúpiť asistovanú samovraždu, až nastane jej čas.

Cystická fibróza vážne postihuje dýchacie a trviace ústrojenstvo a končí predčasnou smrťou. Podľa lekárov sa Jennie nemala dožiť ani 15 rokov, píše Mirror. "Dvojnásobné prekročenie spotrebnej lehoty," zažartovala si s dávkou čierneho humoru na oslave tridsiatky. Potom sa začal jej stav výrazne zhoršovať. Infekcie boli častejšie, zápaly pľúc vážnejšie.

Postupne sa pripravovala na to najhoršie, no rok 2020 bol pre ňu zlomový. V dobe, keď začal vyčíňať koronavírus, jej fungovali pľúca len na 30 percent. Ak by sa nakazila, nemala by veľkú šancu na prežitie. Rodičov požiadala, aby ju v takom prípade nedávali na umelú pľúcnu ventiláciu. To, čo sa však stalo neočakávala ani v najodvážnejšom sne. Farmaceutická spoločnosť ju zaradila do programu na testovanie nového lieku.

Celá rodina sa zišla, aby bola pri Jennie, keď si dá prvú tabletku. Zjedla ju o pol 11. "Bolo pol piatej a kašeľ, s ktorým som žila celý život, zrazu ustúpil. Behom nasledujúcich dvoch sní mi začali pľúca fungovať na 60% a pribrala som desať kíl. Už som nebola zo všetkého vyčerpaná. Prestala som mať pocit, že umieram zaživa," raduje sa dnes. "Vrátili mi život, nedokážem opísať, ako sa teraz cítim. Je to obrovská eufória."

"Najviac som sa tešila, že sa poriadne prejdem. Chcela som si tiež zasurfovať a zaplávať si. Teraz v júli som to všetko robila! Po prvýkrát v života mám pocit, že môžem plánovať budúcnosť," dodala nadšená žena.