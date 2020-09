Výbuch plynu v prešovskej bytovke: Mesto zaplatilo firme Matijka za práce po tragédii

Mesto Prešov pristúpilo k úhrade oprávnených nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove.

Faktúry od spoločnosti Matijka radnica preplatila do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva (ÚSI) Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline. Ide o sumu 781 029,08 eura. Sumu 250 000 eur mesto vyplatilo firme vopred a teraz jej doplatilo zvyšok. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

"Mesto malo až doteraz k dispozícii iba jednu faktúru za vykonané záchranné práce od firmy Matijka. ÚSI Žilinskej univerzity v Žiline však pri vypracovaní znaleckého posudku vychádzal z dvoch rôznych faktúr od tejto firmy," uviedol Tomek. Na základe záverov znaleckého posudku preto mesto podľa jeho slov vyzvalo firmu Matijka, aby mu predložila druhú faktúru. "Predmetná faktúra bola na mestský úrad doručená 9. septembra. Mesto následne pristúpilo k čiastkovej úhrade oboch faktúr do výšky, ktorú uznáva znalecký posudok," uviedol Tomek.

Okresný úrad (OÚ) v Prešove si podľa jeho slov pre potreby verifikácie faktúr za záchranné práce vykonané v súvislosti s tragickou udalosťou na Mukačevskej ulici vyžiadal od mesta kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa záchranných prác. "Zároveň nás požiadal, aby sme vyžiadané podklady nepredkladali čiastkovo, ale komplexne vrátane celej fakturácie za záchranné práce. Keďže firma Matijka predložila radnici druhú faktúru až 9. septembra, mesto až doteraz nemohlo skompletizovať dokumentáciu vyžiadanú OÚ v Prešove," dodal Tomek.

Mesto začiatkom augusta informovalo, že uhradí náklady spojené so záchrannými prácami po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici. Faktúru radnica preplatí len do výšky uznanej v znaleckom posudku z ÚSI ŽU, a to v sume 781.029,08 eura. Spoločnosť vystavila mestu prvú faktúru vo výške viac ako 800.000 eur. Radnica ju prechádzala s právnikom a ako vtedy uviedla, rozdiel v cene bol spôsobený nesprávnym rozpočtárskym postupom.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 si vyžiadal osem obetí na životoch.