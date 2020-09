Trump priznal zľahčovanie hrozby koronavírusu: Protikandidát ho obvinil zo zrady

Americký prezident Donald Trump sa v rozhovore s investigatívnym novinárom Bobom Woodwardom pred pol rokom priznal, že vedome zľahčuje hrozbu nového druhu koronavírusu v USA. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

"Chcel som to zakaždým zľahčovať," povedal 19. marca Trump Woodwardovi, len niekoľko dní po tom, čo v krajine vyhlásil stav núdze. "A aj naďalej to rád zľahčujem, pretože nechcem vytvárať paniku," pokračoval Trump. Televízia CNN v stredu odvysielala rozhovory s Woodwardom v súvislosti s jeho knihou Rage (zúrivosť), ktorú vydá na budúci týždeň v utorok.

Z týchto rozhovorov vyplýva, že Trump o hrozbe vírusu vedel už vo februári, domnieva sa denník The Washington Post. "Putuje vzduchom," povedal Trump v rozhovore s Woodwardom 7. februára a dodal, že "to je vždy drsnejšie než dotykom. Nemusíte sa ničoho dotknúť. Jasné? Ale vzduch, vzduch len vdýchnete, a tak sa to prenáša." "Takže, je to veľmi ošemetná vec. Je veľmi citlivý. Taktiež je oveľa smrteľnejší než ťažká chrípka," pokračoval Trump. Demokratický nominant na post prezidenta USA Joe Biden v stredu v tejto súvislosti Trumpa obvinil zo zrady Američanov. "Vedel o tom a úmyselne to zľahčoval. Horšie je, že klamal americkému ľudu," vyhlásil Biden v prejave v Michigane.

"A kým táto smrtiaca choroba sužovala náš národ, zlyhal vo svojej práci - úmyselne. Bola to zrada amerického ľudu na život a na smrť," dodal Biden. Trump v stredu obhajoval spôsob, akým koronakrízu zvláda. Tvrdí, že nechce, aby sa ľudia v krajine báli. Woodward viedol s Trumpom celkovo 18 rozhovorov. V Spojených štátoch - pandémiou najviac zasiahnutej krajine sveta - doposiaľ zomrelo na ochorenie COVID-19 približne 190 000 ľudí.